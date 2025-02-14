國防預算增到GDP3%以上 藍委：應積極改善官兵待遇

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委許宇甄說，國軍人力短缺問題日益嚴峻，可能出現裝備沒人操作的窘境，若要將國防預算提升到整體GDP的3%，應先增加對內採購，以利台灣國防產業升級；積極改善官兵的待遇及福利，吸引優秀人才入伍，才能讓部隊維持戰力。

許宇甄表示，美國總統川普上任後，已預備對各國課徵對等關稅，也多次批評台灣搶走美國晶片生意，甚至放話「如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。川普對台灣的發言越來越強硬，越來越露骨，要求台積電與美國廠商合作，也要求台灣須提高國防預算支出達GDP5%，不僅對台積電造成壓力及衝擊，也給台灣半導體產業、AI產業帶來巨大影響。

許宇甄認為，大家都希望台海和平，因為這最符合各國利益，川普的做法卻是希望台灣的高科技產業赴美設廠，要求台灣政府購買大量武器，這種作法對於不會治國只會罷免的民進黨政府來說無疑是雪上加霜。

許宇甄指出，2024年台灣對美貿易出超達648億美元，川普上任後看到這樣的數字勢必感到不滿，賴清德總統、卓榮泰院長卻未能在第一時間召開國安會議應對此事，直到忙完大罷免的布局後，確認第一階段的罷免順利完成後，才願意召開國安會議研商此件大事。

許宇甄質疑，從賴清德總統會後發表談話來看，主軸放在加強台美關係、提高軍費、加強抗中，感覺是在呼應大罷免，看不出要怎麼協助高科技產業應對川普加稅大變局。賴清德為了因應川普要求，要讓國防預算規模達到GDP3%，如此一來，賴政府2025年須提出至少1600億元的特別預算才夠，錢要從哪裡來？要從2024年超徵的稅收來支應嗎？雖然2024年稅收超徵5283億元，但應以照顧國人為優先，有餘裕才能拿來買武器。

許宇甄表示，為了應對中共與日俱增的威脅，逐步增加國防預算沒人會反對，但錢一定要花在刀口上，若國防經費沒有用在對的地方，立法院很難支持如此高的預算支出。國軍人力短缺問題日益嚴峻，我國志願役人數只剩15.2萬人，創歷史新低，缺少的又是以戰鬥部隊為主的基層官兵，人員招聘及訓練若不解決，可能出現有裝備卻沒人操作的窘境。

許宇甄強調，政府收來的錢都是人民的血汗錢，一定要善用每一筆經費，若只是為了滿足川普的要求，為買而買，甚至犧牲半導體產業發展的機會，國人不會同意。賴政府若要將國防預算提升到整體GDP的3%，應先增加對內採購，以利台灣國防產業升級；積極改善官兵的待遇及福利，吸引優秀人才入伍，才能讓部隊維持戰力。

許宇甄還提到，政府應加強與各產業的交流與對話，積極協助台灣廠商調整供應鏈及投資策略，輔導企業如何因應美國逐漸提高的關稅，確保企業在此變局中找到最佳應對策略。