賴清德提國防預算占GDP3%以上 李彥秀：要考量財政狀況

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委李彥秀給予三點提醒，編列特別預算要考量國家整體財政狀況，與在野黨的溝通不能少，國防預算占GDP3%恐遠不及川普目標，對於交貨延宕嚴重的軍品應積極爭取。

針對賴清德提出國防預算達到GDP3%以上，李彥秀說，「川普2.0」的威力，顯然遠超出民進黨政府的預料。去年底，國防部長顧立雄在立院駁斥「台灣向美提出4800億台幣軍購清單」，更明白表示「國防預算無法設定達到GDP的3%，不排除2027年以後，才會編列特別預算採購裝備。」結果川普發文預告將提出「對等關稅」計畫，賴清德今就緊急召開國安高層會議，並定調「優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標。」

李彥秀表示，懷璧其罪，人工智慧與晶片爆發性的成長，台灣去年對美出超739億美元，不僅再創歷史新高，而且成長幅度超過八成，居美國主要貿易夥伴之冠，出超金額更排名世界第六。顯然，繼加拿大、墨西哥、中國大陸之後，台灣也難以倖免，拜登政府時期「威權擴張」與「民主聯盟」的經濟戰略為之匹變。但經濟部長郭智輝卻始終都在狀況外，一下子說開徵關稅對台灣反而有利，一下子又要協助廠商移美，終於逼得賴清德親自出馬召開國安高層會議。

李彥秀指出，遲到總比不到好。去年11月中，中央銀行總裁楊金龍就預警台美貿易順差的嚴重性，並且建議政府要擴大對美國糧食、能源以及軍品的採購，以縮小台美貿易順差。但是台灣2350萬人能吃多少「黃小玉」？台灣的能源採購原本就有外交考量，全部改向美國採購，更有外交與戰略安全疑慮。

李彥秀認為，「編列特別預算讓國防預算達到GDP的3%」就成為賴清德總統手上為數不多，但為「簡單、粗暴、好用」的籌碼。不過今年度國防預算編列4760億新台幣，占GDP比重為2.45%，要達到3%以上水準，就必須再編列至少1100億新台幣的特別預算。

李彥秀強調，她有三點要提醒民進黨政府。第一，在野黨絕對支持向美國採購必須的軍品，但是編列特別預算還是要考量國家整體財政狀況，與在野黨的溝通更不能少；第二，國防預算提高到GDP的3%，恐怕遠不及川普的目標，競選期間川普曾開出台灣要將國防預算提高到GDP的10%驚人數字；第三，除了採買台灣真正需要的軍品外，對於目前交貨嚴重延宕的反裝甲飛彈、滑翔炸彈，以及F-16V戰機等軍品，也應該積極向美方爭取。