賴清德拋國防預算加到GDP3%以上 徐巧芯轟搞不清狀況

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委徐巧芯轟賴清德搞不清楚狀況，3%為美國前總統拜登政府的目標，川普已要用關稅大刀砍下，賴總統應速穩定朝野，與在野黨領袖坐下來談，賴政府提追加預算才有互信，否則無法處理國際壓力。

針對賴總統今在國安高層會議後，宣布編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上，徐巧芯表示，國防預算達到GDP3%是拜登政府的目標，但川普提出的目標是5%以上，現在賴總統還搞不清楚川普的要求跟拜登的要求不同，這是賴總統的盲點。

至於是否支持追加預算，徐巧芯直言，會不會支持很簡單，針對現在總預算，賴總統就不要覆議，​這樣只會對日後追加預算，造成更多的朝野不信任、不和諧，同時賴總統也不能再用鬥爭的方式，不斷的去搞大罷免。當大罷免讓國會空轉時，誰來審查？

徐巧芯呼籲，川普已要用關稅大刀砍下，賴總統應該要盡快穩定朝野，包含跟民眾黨代理主席黃國昌、國民黨主席朱立倫坐下來好好談，解決大罷免亂象，讓朝野和諧，恢復成能夠好好商議事情的狀態。這時，賴政府再提出追加預算的話，朝野彼此才有互信機制；否則的話，賴政府會無法妥善處理國際上給台灣的壓力，因為行政院跟立法院是處於極為對立的狀態。