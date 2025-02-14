快訊

因應川普2.0 賴總統推3大工作：編特別預算讓國防預算達GDP3%

大AI時代的楓葉國：加拿大強化「原住民AI競爭力」

噁！板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

賴清德拋國防預算加到GDP3%以上 徐巧芯轟搞不清狀況

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪／台北即時報導
賴清德總統上午召開國安會議後在總統府敞廳舉行記者會，他表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影
賴清德總統上午召開國安會議後在總統府敞廳舉行記者會，他表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委徐巧芯轟賴清德搞不清楚狀況，3%為美國前總統拜登政府的目標，川普已要用關稅大刀砍下，賴總統應速穩定朝野，與在野黨領袖坐下來談，賴政府提追加預算才有互信，否則無法處理國際壓力。

針對賴總統今在國安高層會議後，宣布編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上，徐巧芯表示，國防預算達到GDP3%是拜登政府的目標，但川普提出的目標是5%以上，現在賴總統還搞不清楚川普的要求跟拜登的要求不同，這是賴總統的盲點。

至於是否支持追加預算，徐巧芯直言，會不會支持很簡單，針對現在總預算，賴總統就不要覆議，​這樣只會對日後追加預算，造成更多的朝野不信任、不和諧，同時賴總統也不能再用鬥爭的方式，不斷的去搞大罷免。當大罷免讓國會空轉時，誰來審查？

徐巧芯呼籲，川普已要用關稅大刀砍下，賴總統應該要盡快穩定朝野，包含跟民眾黨代理主席黃國昌、國民黨主席朱立倫坐下來好好談，解決大罷免亂象，讓朝野和諧，恢復成能夠好好商議事情的狀態。這時，賴政府再提出追加預算的話，朝野彼此才有互信機制；否則的話，賴政府會無法妥善處理國際上給台灣的壓力，因為行政院跟立法院是處於極為對立的狀態。

國防預算 川普 徐巧芯 賴清德

延伸閱讀

影／川普提對等關稅 賴清德推國防預算拚GDP3%以上

賴清德談因果 國民黨：放下屠刀才是真正的佛法智慧

遭批妖女 徐巧芯嗆：曹興誠曾推統一 是共匪的可能更高些

曹興誠領銜罷免 徐巧芯：被台灣「背骨仔」惡罷是光榮

相關新聞

因應川普2.0 賴總統：編特別預算讓國防預算達GDP3%

美國總統川普台灣時間今天凌晨宣布「對等關稅」計畫。為了因應內外部挑戰，賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，會後賴總統...

賴清德拋國防預算加到GDP3%以上 徐巧芯轟搞不清狀況

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委徐...

賴清德宣布國防預算加到GDP3%以上 賴士葆憂未來續增

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委賴...

5共機6共艦持續台海活動 國軍監控應處

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用...

從重裝地面部隊變高速突襲部隊 揭密美軍濱海作戰團

美軍2030兵力設計方案主要改革了陸戰隊的定位，從具備強大火力的重裝地面部隊，轉向配備攻船系統的輕裝高速突襲部隊。 美軍除了成立濱海作戰團，還包括裁撤戰車部隊、縮減傳統火砲數量、減低航空兵規模、增強單兵火力與無人機等，總兵力減少1.2萬人。台灣軍事改造是依樣畫葫蘆嗎？資深記者程嘉文告訴你美軍的設計理念。

中共海軍兩棲打擊群東出太平洋 專家：叫陣美日法軍演

日本防衛省昨天公布，中共解放軍在10、11日的2天內有多達7艘艦艇穿越沖繩本島與宮古島間水域進入太平洋，國內軍事專家解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。