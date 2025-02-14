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賴清德宣布國防預算加到GDP3%以上 賴士葆憂未來續增

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪／台北即時報導
賴清德總統上午召開國安會議後在總統府敞廳舉行記者會，他表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影
賴清德總統上午召開國安會議後在總統府敞廳舉行記者會，他表示，將提出三大工作，包括讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影

賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議，賴總統會後宣布，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨立委賴士葆表示憂產生預算排擠，且比例會逐年上升，他質疑，這能滿足美國，平衡我方對美國的貿易順差減少，又是否能夠達到有效嚇阻中國大陸威脅？

美國總統川普在台灣時間今日凌晨宣布「對等關稅」計畫。為因應內外部挑戰，賴總統今早召開今年首次國安高層會議，會後宣布，新的一年政府將優先推動三大工作，首先，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標；第二，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置；第三，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈，將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

針對國防預算達GDP3%以上等，賴士葆說，現在的國防預算約占GDP2.5%，意即增加0.5%左右。現在的國防預算約台幣6千億，等於再增加台幣1千多億。他憂排擠到其他預算，「餅就這麼大」。

賴士葆提到，原先預期會議是要談因應台積電先進製程可能被美方要求到當地設廠，結果卻講到國防，賴政府應考量的是川普提出「對等關稅」，川普是生意人，去年我方從美國賺600多億美元，大概增加的國防預算是要軍購。

賴士葆表示，總預算案已經審完，就看是要追加新的科目，或是編列特別預算，也要講清楚是馬上要實現，還是明年度實現。目前來看，最有可能是今年度以特別預算編列，或是編列在明年度預算裡。

賴士葆指出，國防預算一直增加，中美緊張關係已經緩和，我方還需不需要增加軍購，賴清德需要說明，增加的預算要用在哪裡，目的是確保台灣安全或有其他目的。還是，只是因為川普過去曾說台灣軍費應該到GDP5%，5%就是現在的兩倍，會高達一兆多，中央政府總預算接近3兆，幾乎占了3分之1，其他部門不用活了。現在講國防預算占GDP3%，未來會逐年上升，這是可怕之處。

賴士葆強調，他要問，這能滿足美國，平衡我方對美國的貿易順差減少？是否能夠達到有效嚇阻中國大陸威脅？重要的是要跟全民說清楚預算來源、使用用途，即便是編列特別預算，也要跟在野黨好好協商。

國防預算 美國 賴士葆

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