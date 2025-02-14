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影／川普提對等關稅 賴清德推國防預算拚GDP3%以上

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
賴清德總統上午在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示將提出三大工作，包括編列特別預算讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影
賴清德總統上午在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示將提出三大工作，包括編列特別預算讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。記者余承翰／攝影

美國總統川普（Donald Trump）今天凌晨簽署「總統備忘錄」，要求財政部等部會制定全面性的「公平與對等計畫」。因應貿易夥伴對美國的不對等貿易作為。賴清德總統上午召開國安會議討論因應措施，會後在總統府敞廳舉行記者會，賴清德表示，將提出三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上、持續推動國安法制改革、將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略。

賴清德指出，當前的全球情勢，民主世界正面臨來自威權集團合流的共同威脅，中國大陸過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序造成破壞。美國新政府組成之後，為了因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策作為，我國與全球各國都將面臨新一階段的變動與挑戰。

賴清德表示，確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保國家在挑戰中持續進步發展，都是國家今年最重要的課題，也是今天召開國安高層會議的原因。為此將在新的一年優先推動三大工作，作為推動國家安全與發展的整體策略。

賴清德總統上午在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標。記者余承翰／攝影
賴清德總統上午在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標。記者余承翰／攝影
賴清德總統（右一）上午在總統府內召開國安高層會議後，隨後在府內敞廳舉行記者會，國安會秘書長吳釗燮（右二）、總統府秘書長潘孟安（左二）、副總統蕭美琴（左一）等人一同出席。記者余承翰／攝影
賴清德總統（右一）上午在總統府內召開國安高層會議後，隨後在府內敞廳舉行記者會，國安會秘書長吳釗燮（右二）、總統府秘書長潘孟安（左二）、副總統蕭美琴（左一）等人一同出席。記者余承翰／攝影

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