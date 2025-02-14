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賴總統：希望和美中關係形成良性循環 而非此消彼長的零和賽局

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對接下來的美中台關係，賴總統14日表示，「作為國際民主社會以及區域負責任的成員，我們希望台美關係的發展持續提升，也可以和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局」。他已經責成國安和行政團隊，在穩健的戰略目標下，確實依據上述所提出的各項政策及工作方向，盡速展開行動，拿出成果，同時緊盯國際情勢的變化，掌握機先，具體回應國民的關注與期待。

賴總統14日上午召開完國安高層會議後指出，在區域及兩岸情勢上，台美關係、美中關係，以及台美中三方的互動，是全球矚目的焦點。「作為國際民主社會以及區域負責任的成員，我們希望台美關係的發展持續提升，也可以和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局。面對中國，台灣永遠是負責任的一方，我們不卑不亢，堅韌沉穩，在兩岸關係上堅持一貫的立場」。

賴總統強調，「我們捍衛國家主權及守護民主自由生活方式的決心不變。我們維護台海和平穩定，願意和中國共同追求兩岸和平共榮的努力不變。我們秉持對等尊嚴，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗、共同增進兩岸人民福祉的承諾不變」。

賴總統表示，他已經責成國安和行政團隊，在穩健的戰略目標下，確實依據上述所提出的各項政策及工作方向，盡速展開行動，拿出成果，同時更要隨時緊盯國際情勢的變化，掌握機先，具體回應國民的關注與期待。過去幾年台灣經歷了全球疫情，也面對美中貿易戰以及俄烏戰事帶來的全球政經挑戰，然而台灣之所以屹立不搖，並且經濟持續發展，國力持續擴大，在國際的能見度與支持更是前所未有，這是因為台灣的命運，從來不是取決於外在環境，而是台灣人不服輸的決心和團結，獨特的全球局勢，正為獨一無二的台灣人創造了新的戰略機會，帶來新的希望。

最後，賴總統強調，台灣基礎穩固，實力堅強。只要大家堅定信念，願意攜手同心，在亂局中站穩腳步，在變局中尋求制勝之道，台灣必定能再次通過時代考驗，「我相信沒有什麼困難是台灣沒有辦法克服的」。

國安 國民 美中關係

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