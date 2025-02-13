中共海軍兩棲打擊群東出太平洋 專家：叫陣美日法軍演

日本防衛省昨天公布，中共解放軍在10、11日的2天內有多達7艘艦艇穿越沖繩本島與宮古島間水域進入太平洋，國內軍事專家解讀，共軍這次派出完整的兩棲打擊群編隊，不排除是回應美日法在菲律賓海進行的聯合海上演習，也可能是擔任中共反拒止作戰演習的假想敵。

根據日本防衛省公布的資訊，在10、11日兩天內，中共海軍包括075型兩棲突擊艦安徽號（舷號33）、052D型飛彈驅逐艦「南京號（舷號155）」、054A型飛彈護衛艦「黃岡號（舷號577）」、903型綜合補給艦「千島湖號（舷號886）」、071型船塢登陸艦「四明山號（舷號986）」、052D「紹興號（舷號134）」與054A「徐州號（舷號530）」經沖繩本島與宮古島間水域向東南航行進入太平洋。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，這次中共海軍編隊航跡符合日前日方公布中共運九反潛機的活動軌跡，值得注意的是納編新式大型兩棲艦艇的安徽號、四明山號及其護航艦，已經是完整的兩棲打擊群編隊。不過這次西出太平洋究竟是執行甚麼類型訓練，還須更詳細進一步資訊才能研判。

揭仲表示，中共海軍從去年下半年起就頻繁進出第一、第二島鏈間進行演習，中共兩棲艦編隊穿越宮古海峽後若往南航行，將不排除繞到台灣東部的對台針對性，但也可能擔任中共海軍反拒止演習演習的假想敵。他也提醒，就2月10、11日共軍機艦在台海中線及西南區域大批出動的動向觀察，不排除有另一支艦艇編隊穿越巴士海峽，是否與宮古海峽的編隊以南北態勢展開演習，還須更進一步資料判斷。

中華戰略學會資深研究員張競說，美日法三方從2月8日在菲律賓海啟動「Pacific Steller 2025」跨國海上聯合演習，包括法國戴高樂航艦打擊群及日本海上自衛隊的「加賀號」全通式甲板驅逐艦都參加演習，是繼去年8月由美軍林肯號航艦與義大利加富爾號航艦打擊群共同演訓後，再度舉辦同類大型海上聯合軍事演習，重要性不言而喻。

他強調，美日法此次軍演明顯是要拉抬日本海上自衛隊在印太安全架構內之聲勢與地位，也是日本重建航艦兵力與對外武力投射實力重要里程碑，政治意涵不可忽視；中共兩棲突擊艦與水面艦艇在美日法演習區與台灣之間進行海上演訓，不但是互別苗頭，也是傳達「此處係我地盤」的政治信號。

國防安全研究院副研究員舒孝煌則認為，不排除共軍艦艇演練遠洋海空聯合反潛等作戰科目，順便否掌握美日水下動態，自然也企圖傳達「這海域不是只有你能秀兵力，我也可以」的訊息。