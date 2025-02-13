軍友社榮譽理事長慰問空作部 感謝官兵付出

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往空軍作戰指揮部，感謝官兵站在國家空防的第一線，不分晝夜戮力戰訓本務、守護國家安全的辛勞。

李棟樑與國防部副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將、政戰局局長陳育琳中將及軍友社秘書長簡士偉等人，前往位於北市公館的空軍作戰指揮部慰勞，致贈加菜金、慰勞品與伴手小禮，犒慰官兵的辛勞。

李棟樑表示，軍人默默付出維護國家安全，國人才能享有民主、自由的生活，他會持續與大家站在一起，當國軍最有力的靠山。空作部指揮官盧建中中將也回贈紀念品，感謝李棟樑與軍友社長期支持國軍，讓官兵同仁都感受到。

空軍清泉崗基地日前發生，地勤人員不慎遭經國號戰機吸入的意外，導致士官長胡鐙云殉職。李棟樑也詢及，其後事與家庭情況。鄭榮豐表示，空軍已安排胡鐙云士官長的姊姊轉任雇員，便可進住職務宿舍，接替奉養母親的重任。李棟樑當即表示，軍方如有需求，他也可設法在旗下企業安插一個空缺。