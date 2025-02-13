陸軍機步234旅保修連基地期末鑑測 驗證平戰轉換能力

陸軍機步234旅保修連昨天實施基地期末鑑測，模擬戰時裝備損壞，進行戰車引擎維修等組合測驗，另因應戰時需要徵用保修廠、大賣場及醫院等民間資源，鑑測也比照實戰規模與民間單位協調、借用場地等，藉此具備快速平戰轉換能力。

青年日報今天報導，234旅保修連日前進訓後勤訓練測考中心，為驗證精實訓練成效，昨天實施基地期末鑑測，模擬戰場反擊階段，武器裝備大量損壞，由官兵開設野戰保修收集站，並將修護區劃分車輛、化學、聯合工勤務等搶修組進行測驗，驗證部隊能否在最短時間內完成裝備整修、零件更換。

保修連官兵以吊掛方式進行CM11戰車、輕型戰術輪車引擎維修，鑑測官為模擬戰場實況，隨機下達砲擊、毒氣攻擊等突發狀況，無論是因應毒氣穿戴防護面具，或是砲擊造成的火勢，官兵都能即時反應，並演練戰傷救護，以提升戰場存活率。

234旅保修連士督長侯春安士官長接受青年日報採訪表示，因應戰時需要徵用保修廠、收容所、大賣場及醫院等民間資源，鑑測也比照實戰規模與民間單位協調、借用場地等，期待藉此具備快速平戰轉換能力，也能透過平時訓練將民、物力與部隊結合，進一步建立動員機制。