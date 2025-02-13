快訊

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

陸軍機步234旅保修連基地期末鑑測 驗證平戰轉換能力

中央社／ 台北13日電

陸軍機步234旅保修連昨天實施基地期末鑑測，模擬戰時裝備損壞，進行戰車引擎維修等組合測驗，另因應戰時需要徵用保修廠、大賣場及醫院等民間資源，鑑測也比照實戰規模與民間單位協調、借用場地等，藉此具備快速平戰轉換能力。

青年日報今天報導，234旅保修連日前進訓後勤訓練測考中心，為驗證精實訓練成效，昨天實施基地期末鑑測，模擬戰場反擊階段，武器裝備大量損壞，由官兵開設野戰保修收集站，並將修護區劃分車輛、化學、聯合工勤務等搶修組進行測驗，驗證部隊能否在最短時間內完成裝備整修、零件更換。

保修連官兵以吊掛方式進行CM11戰車、輕型戰術輪車引擎維修，鑑測官為模擬戰場實況，隨機下達砲擊、毒氣攻擊等突發狀況，無論是因應毒氣穿戴防護面具，或是砲擊造成的火勢，官兵都能即時反應，並演練戰傷救護，以提升戰場存活率。

234旅保修連士督長侯春安士官長接受青年日報採訪表示，因應戰時需要徵用保修廠、收容所、大賣場及醫院等民間資源，鑑測也比照實戰規模與民間單位協調、借用場地等，期待藉此具備快速平戰轉換能力，也能透過平時訓練將民、物力與部隊結合，進一步建立動員機制。

戰車 陸軍

延伸閱讀

陸軍將領異動 建中畢業阿帕契飛官、首位士兵將軍皆晉升中將

美軍又掉飛機！海軍電戰機墜毀加州外海 2人彈射逃生獲救

海龍蛙兵撤金馬前線？陸軍澄清 兵力新重鎮規模曝光

軍人酒後KTV大亂鬥1死3傷 陸軍刺死海陸...屏檢殺人罪起訴

相關新聞

陸軍將領異動 建中畢業阿帕契飛官、首位士兵將軍皆晉升中將

陸軍系統將領本月16日將再有異動，六軍團副指揮官將由國防部人事次長室人管處長孔乃德升任；陸軍航特部參謀長楊承華則接任航特部指揮官...

海軍士兵持陸身分證 陸委會：保留台灣人民身分

海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵持有中國大陸身分證。陸委會今天表示，肯定、鼓勵該名士兵自主通報精神，整起案件確有特殊考量...

軍演文宣過後 中共6機9艦出海擾台 國軍監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現6架次中共軍機、8艘共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強...

越南防務展美俄爭東南亞軍火大餅 越南看上哪些軍售？

2024年12月越南國際防務展上，越南展現了在大國間的平衡外交策略，在美軍裝備回歸越南的前提下，她也周旋於俄羅斯、印度，甚至中東國家之間。 特約撰述王紹翔當時在越南國際防務展上體會到越南「竹子外交」的弦外之音，特別以這篇文章和聯合報數位版讀者分享。

李文忠涉性騷案 國防院秋後算帳

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆料涉性騷擾女性員工，昨天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部證實...

共艦賀節 閩南語喊團圓無代誌

共軍東部戰區對台戰備警巡，展現武力威嚇也同步發動文宣戰。大陸官媒央視新聞報導，淮北艦組織實兵對抗演練「隨時保持箭滿弦、彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。