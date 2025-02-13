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陸軍將領異動 建中畢業阿帕契飛官、首位士兵將軍皆晉升中將

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部前副部長徐衍璞（左）屆齡退伍，牽動陸軍一連串將領人事調整，原航特部參謀長楊承華升任指揮官並晉升中將。記者程嘉文/攝影
國防部前副部長徐衍璞（左）屆齡退伍，牽動陸軍一連串將領人事調整，原航特部參謀長楊承華升任指揮官並晉升中將。記者程嘉文/攝影

陸軍系統將領本月16日將在有異動，六軍團副指揮官將由國防部人事次長室人管處長孔乃德升任；陸軍航特部參謀長楊承華則接任航特部指揮官，兩人均由陸軍少將晉升陸軍中將。

楊承華少將原為OH-58D戰搜直升機飛行官，曾在新加坡航展同乘試飛AH-64阿帕契直升機，並且參與國軍採購阿帕契的建案過程。楊承華是目前國軍唯一一位建國中學畢業的將領，思維聰明有條理，外語能力極強，前總統蔡英文任內曾調任永和警衛室外位主任，去年回任航特部擔任參謀長。同僚回憶他思慮清晰且相當有自信，早在擔任營長時就曾表示總有一天會升任航特部指揮官。

孔乃德是首位從基層士兵做起的少將，入伍服役時報考志願役預官班隊，1992年以少尉官階任職，2018年接任陸軍裝甲586旅旅長並晉升少將。

陸軍這波高階將領調整源於農曆春節前，國防部前軍備副部長徐衍璞屆齡退伍，由陸軍司令鍾樹明上將接任、陸軍副司令呂坤修升任陸軍司令。農曆春節過後，高層又敲定由六軍團指揮官李天龍中將丶陸軍航特部指揮官張台松中將於本月16日升任陸軍副司令，接著由國防部作計室次長陳文星中將接任六軍團指揮官，六軍團副指揮官連志威中將調任作計次長。

阿帕契 陸軍

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