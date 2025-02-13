軍演文宣過後 中共6機9艦出海擾台 國軍監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現6架次中共軍機、8艘共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中共公布美艦南下及共軍機艦演習等消息後，國防部今天公布統計，從昨(12)日清晨到今(13)日清晨6點為止，共計偵獲共機6架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入北部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時40分到9時40分為止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線沿線活動。同時，昨天上午10時至下午3時10分，也曾發現中共戰鬥機4架次在我北方防空識別區邊緣，並進入我北部空域徘徊。