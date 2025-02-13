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李文忠涉性騷案 國防院秋後算帳

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇／台北報導
國防安全研究院前執行長李文忠（圖）遭爆料涉性騷擾女性員工，昨天又傳出國防院高層主管秋後算帳。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院前執行長李文忠（圖）遭爆料涉性騷擾女性員工，昨天又傳出國防院高層主管秋後算帳。圖／聯合報系資料照片

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆料涉性騷擾女性員工，昨天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部證實，整合評估司官員涉施壓當事人，已調離主管職，靜待調查。國防院也已展開內部調查，多位主管可能停職或調離職務。

李文忠以健康理由請辭國防院執行長後，遭踢爆對國防院女性員工連續傳發「好想你」等訊息，涉及性騷擾，國防部要求國防院查辦全案。

事後傳出國防院內有高層主管介入甚至秋後算帳，清查舉報者，要求疑似對象女員工搬離辦公室；還有院內主管透過群組散發挺李文忠文章，造成當事人承受群體心理壓力；國防部整評司處長級官員還透過親屬打電話給女員工施壓，造成女員工情緒幾乎崩潰。

國防部表示，已要求國防院就疑涉性平事件，依法採取適當措施，提供當事人應有保護。針對媒體報導整評司人員涉及「施壓」，已將該員調離主管職，靜待調查，依法適處。

另民進黨內也再爆性騷疑雲，一名女性前黨工十日晚間在臉書發文，「二○二三年六月廿七日那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？」透露在民進黨任職四年間，曾遭時任主管酒後性騷。

民進黨發言人吳崢和民進黨性平部主任李晏榕都表示，黨部相關性平案件，目前由性平部處理中，相關處理調查程序依法要保密，現階段無法說明。

該女還表示，去年初離開黨部前，希望能保有自己的權益，至少走非自願離職試試看；但當時主管表示，「如果你想走非自願的話，會搞得很難看」，這讓她感到恐懼，「這應該是威脅了吧？最後我也走自願離職了。開心了嗎，你現在開心了嗎？」

主管 國防院 李文忠

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