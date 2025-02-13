聽新聞
0:00 / 0:00

共艦賀節 閩南語喊團圓無代誌

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
淮北艦呼叫國軍 昨天元宵節，共軍東部戰區發布其淮北艦呼叫國軍宜陽號，祝賀元宵節快樂的畫面。圖／取自央視新聞
淮北艦呼叫國軍 昨天元宵節，共軍東部戰區發布其淮北艦呼叫國軍宜陽號，祝賀元宵節快樂的畫面。圖／取自央視新聞

共軍東部戰區對台戰備警巡，展現武力威嚇也同步發動文宣戰。大陸官媒央視新聞報導，淮北艦組織實兵對抗演練「隨時保持箭滿弦、彈滿倉狀態；武器系統隨時可以擊發」，還釋出共艦呼叫我國軍「宜陽艦」片段，祝賀我元宵節快樂，還用閩南語喊話「團圓無代誌」。

根據央視釋出的內容，淮北艦人員以無線電呼叫國軍宜陽艦稱「『中國台灣』宜陽號，中國海軍淮北艦叫」，還稱「元宵節是兩岸中國人傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們家人元宵節快樂」，並以閩南語作結喊話稱，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌」。新聞畫面配上空拍及眺望畫面，顯示兩艦相距不遠。央視還提到，東部戰區空軍某場站多批次戰機前往台島周邊空域執行警巡任務。

共軍東部戰區昨還發布數則宣傳內容，有淮北艦官兵在艦艇上製作米龜，稱「艦艇正航行在台海，元宵做米龜吃米龜，就是希望台灣早日回歸」，也有數張花燈海報，押上「全時待戰」「隨時能戰」等威嚇字眼。

針對美日發表聯合聲明提及台海和平穩定重要性及日美防長三月下旬會面一事，大陸外交部發言人郭嘉昆昨指出，大陸已向美日提出嚴正交涉、表達強烈不滿，「美日政府在台灣問題上均向中方做出過鄭重承諾，特別是日本負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，更應該在台灣問題上謹言慎行」。

元宵節 台海 央視

延伸閱讀

元宵節猜燈謎...台南警推防詐小學堂動畫仿ChatGPT問答

川普上台後美軍艦首次通過台海 陸外交部：反對挑釁威脅大陸

反制美菲南海聯合巡邏...解放軍例行巡航南海 斥菲「拉攏域外國家」

元宵節溼答答 民眾外出防寒衣物、雨傘上陣

相關新聞

川普上任後 美艦首度穿越台海

美軍飛彈驅逐艦強森號及測量船包迪奇號十至十二日通過台灣海峽，這是美國總統川普上月就任後首見。共軍東部戰區批評美方行徑「傳...

李文忠涉性騷案 國防院秋後算帳

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆料涉性騷擾女性員工，昨天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部證實...

共艦賀節 閩南語喊團圓無代誌

共軍東部戰區對台戰備警巡，展現武力威嚇也同步發動文宣戰。大陸官媒央視新聞報導，淮北艦組織實兵對抗演練「隨時保持箭滿弦、彈...

陸揭美艦動態 對美釋政治信號

兩艘美艦航經台海，大陸東部戰區搶在美國第七艦隊公開前主動發布措辭強硬聲明，軍事專家張競認為，從政治表態與戰略威懾解讀，北...

涉施壓國防院女員工 國防部官員調非主管接受調查

國防院前執行長李文忠遭爆料涉及性騷擾女性員工，今天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部晚間證實，...

共艦對宜陽艦喊話送元宵節祝福？ 海軍：對訊息不予回應

中國官媒央視今天報導，共軍東部戰區出動海空兵力在台灣周邊展開戰備警巡和訓練，並剪輯疑似共艦對海軍宜陽艦發送元宵節祝福的訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。