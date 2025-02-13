共艦賀節 閩南語喊團圓無代誌

共軍東部戰區對台戰備警巡，展現武力威嚇也同步發動文宣戰。大陸官媒央視新聞報導，淮北艦組織實兵對抗演練「隨時保持箭滿弦、彈滿倉狀態；武器系統隨時可以擊發」，還釋出共艦呼叫我國軍「宜陽艦」片段，祝賀我元宵節快樂，還用閩南語喊話「團圓無代誌」。

根據央視釋出的內容，淮北艦人員以無線電呼叫國軍宜陽艦稱「『中國台灣』宜陽號，中國海軍淮北艦叫」，還稱「元宵節是兩岸中國人傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們家人元宵節快樂」，並以閩南語作結喊話稱，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌」。新聞畫面配上空拍及眺望畫面，顯示兩艦相距不遠。央視還提到，東部戰區空軍某場站多批次戰機前往台島周邊空域執行警巡任務。

共軍東部戰區昨還發布數則宣傳內容，有淮北艦官兵在艦艇上製作米龜，稱「艦艇正航行在台海，元宵做米龜吃米龜，就是希望台灣早日回歸」，也有數張花燈海報，押上「全時待戰」「隨時能戰」等威嚇字眼。

針對美日發表聯合聲明提及台海和平穩定重要性及日美防長三月下旬會面一事，大陸外交部發言人郭嘉昆昨指出，大陸已向美日提出嚴正交涉、表達強烈不滿，「美日政府在台灣問題上均向中方做出過鄭重承諾，特別是日本負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，更應該在台灣問題上謹言慎行」。