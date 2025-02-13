聽新聞
0:00 / 0:00

陸揭美艦動態 對美釋政治信號

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
川普上台後美軍艦首次通過台海，大陸外交部表示反對以航行自由為名，挑釁威脅大陸。圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。(取材自美國第七艦隊臉書)
川普上台後美軍艦首次通過台海，大陸外交部表示反對以航行自由為名，挑釁威脅大陸。圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。(取材自美國第七艦隊臉書)

兩艘美艦航經台海，大陸東部戰區搶在美國第七艦隊公開前主動發布措辭強硬聲明，軍事專家張競認為，從政治表態與戰略威懾解讀，北京是向華盛頓傳送政治信號；美中高層可能已對降低衝突對抗達成某種默契，若台北被蒙在鼓裡或不能參透風向轉變，那就「大事不妙」。

中華戰略學會資深研究員張競指出，美軍驅逐艦強森號以近距離伴護但不編隊態勢，協同美軍海洋測量船包迪奇號於十日至十二日自北向南通過台灣海峽，依據氣象狀況與艦艇噸位及適航性，動態算是合理，並無異常，兩岸分別派艦尾隨跟監，亦讓對方知曉，表達能夠掌握海峽軍事動態，就情報、軍事動態來看，並沒有特別違常徵候。

張競說，過去北京並不否認外籍軍事機艦航行穿越台灣海峽的合法權益，但痛恨刻意藉由航行穿越台海亂做文章，因此，以往都是等到美軍第七艦隊發布新聞稿後再依內容加以駁斥，這次率先表態並痛斥「美方行徑傳遞錯誤信號，增加安全風險」，是提出政治指控，非對美軍艦艇合法航行權益有所異議。

另外，從東部戰區主動揭露美軍動態觀察，陸方顯然是要表達台海現在是其「勢力範圍」（sphere of influence），猶如武林人物畫設地盤的發聲表態，因此，應將共軍回應視為北京對華盛頓傳送政治信號。

張競強調，去年十一月美國對於Ｐ-８Ａ海神式海上巡邏機飛越台海就不再主動發布新聞稿，顯示美方政策轉趨低調，以展現美方自我克制與對中善意，更暗示台北方面不要再以美軍機艦通過台海一事進行政治宣示操作，若有人認為共軍表態足以證明北京有意將台海內海化，絕對是三腳貓水準江湖術士鬼扯，且依國際法用語應是「內水」而非「內海」，也要畫設領海基線才能將特定海域納為「內水」，評析此事千萬不要閉著眼睛瞎起鬨。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，共軍大批機艦連續兩天出海並有反潛機出動，大陸央視也公布軍演影片，顯示共軍近期除了發動兩波聯合戰備警巡，也持續在台海周邊發動軍演；美艦可能獲得情報為展現遏制共軍舉動而南下，因在共軍演習期間，陸方才強烈反應。

共軍 台海 美軍

延伸閱讀

川普上台後美軍艦首次通過台海 陸外交部：反對挑釁威脅大陸

川普重審美軍全球態勢不代表要撤軍 美防長：美國不會拋棄盟友

川普就任後美艦通過台海 國台辦籲美妥處涉台問題

美軍艦通過台海 國防部：有掌握

相關新聞

川普上任後 美艦首度穿越台海

美軍飛彈驅逐艦強森號及測量船包迪奇號十至十二日通過台灣海峽，這是美國總統川普上月就任後首見。共軍東部戰區批評美方行徑「傳...

陸揭美艦動態 對美釋政治信號

兩艘美艦航經台海，大陸東部戰區搶在美國第七艦隊公開前主動發布措辭強硬聲明，軍事專家張競認為，從政治表態與戰略威懾解讀，北...

涉施壓國防院女員工 國防部官員調非主管接受調查

國防院前執行長李文忠遭爆料涉及性騷擾女性員工，今天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部晚間證實，...

共艦對宜陽艦喊話送元宵節祝福？ 海軍：對訊息不予回應

中國官媒央視今天報導，共軍東部戰區出動海空兵力在台灣周邊展開戰備警巡和訓練，並剪輯疑似共艦對海軍宜陽艦發送元宵節祝福的訊...

防雙重國籍服志願役 國防部將推未具雙重國籍切結書

海軍楊姓志願役士兵遭中配母親逕自取得中國身分證。國防部今天指出，已協助楊姓士兵向移民署提出保留國籍意願，並調整至不接觸機...

詹森號甫進廠改裝 10日航經台海美艦疑為神盾級強生號

國防部今天表示，美國軍艦2艘10日起由北向南，駛經台灣海峽。外傳其中一艘艦艇為朱瓦特級驅逐艦詹森號，但知情官員澄清，其實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。