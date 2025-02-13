陸揭美艦動態 對美釋政治信號

兩艘美艦航經台海，大陸東部戰區搶在美國第七艦隊公開前主動發布措辭強硬聲明，軍事專家張競認為，從政治表態與戰略威懾解讀，北京是向華盛頓傳送政治信號；美中高層可能已對降低衝突對抗達成某種默契，若台北被蒙在鼓裡或不能參透風向轉變，那就「大事不妙」。

中華戰略學會資深研究員張競指出，美軍驅逐艦強森號以近距離伴護但不編隊態勢，協同美軍海洋測量船包迪奇號於十日至十二日自北向南通過台灣海峽，依據氣象狀況與艦艇噸位及適航性，動態算是合理，並無異常，兩岸分別派艦尾隨跟監，亦讓對方知曉，表達能夠掌握海峽軍事動態，就情報、軍事動態來看，並沒有特別違常徵候。

張競說，過去北京並不否認外籍軍事機艦航行穿越台灣海峽的合法權益，但痛恨刻意藉由航行穿越台海亂做文章，因此，以往都是等到美軍第七艦隊發布新聞稿後再依內容加以駁斥，這次率先表態並痛斥「美方行徑傳遞錯誤信號，增加安全風險」，是提出政治指控，非對美軍艦艇合法航行權益有所異議。

另外，從東部戰區主動揭露美軍動態觀察，陸方顯然是要表達台海現在是其「勢力範圍」（sphere of influence），猶如武林人物畫設地盤的發聲表態，因此，應將共軍回應視為北京對華盛頓傳送政治信號。

張競強調，去年十一月美國對於Ｐ-８Ａ海神式海上巡邏機飛越台海就不再主動發布新聞稿，顯示美方政策轉趨低調，以展現美方自我克制與對中善意，更暗示台北方面不要再以美軍機艦通過台海一事進行政治宣示操作，若有人認為共軍表態足以證明北京有意將台海內海化，絕對是三腳貓水準江湖術士鬼扯，且依國際法用語應是「內水」而非「內海」，也要畫設領海基線才能將特定海域納為「內水」，評析此事千萬不要閉著眼睛瞎起鬨。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，共軍大批機艦連續兩天出海並有反潛機出動，大陸央視也公布軍演影片，顯示共軍近期除了發動兩波聯合戰備警巡，也持續在台海周邊發動軍演；美艦可能獲得情報為展現遏制共軍舉動而南下，因在共軍演習期間，陸方才強烈反應。