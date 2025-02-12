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涉施壓國防院女員工 國防部官員調非主管接受調查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部整評司效益評估處長張應中出席國防部例行記者會，說明國防院訂有職場性騷擾申訴及懲戒辦法，明定接獲申訴時應採取的糾正及補救措施，並且提供當事人應有的保護。圖／國防部提供
國防部整評司效益評估處長張應中出席國防部例行記者會，說明國防院訂有職場性騷擾申訴及懲戒辦法，明定接獲申訴時應採取的糾正及補救措施，並且提供當事人應有的保護。圖／國防部提供

國防院前執行長李文忠遭爆料涉及性騷擾女性員工，今天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部晚間證實，整評司官員涉及施壓當事人，已調離主管職，靜待調查。同時，國防院也已展開內部調查，據了解亦有多位主管可能停職或調離主管職務。

李文忠遭爆對國防院女性員工連續傳發訊息，涉及性騷擾，國防部要求國防院查辦全案；不過現在傳出國防院內原本要積極調查處理，卻有高層主管介入甚至秋後算帳，傾全力清查「舉報者」，並要求疑似對象女員工搬離辦公室；還有院內主管透過群組散發對當事人不實的訊息，甚至國防部整評司處長級官員還透過親屬打電話給女員工施壓，造成女員工情緒幾乎崩潰。

國防部晚間表示，基於主管機關立場，日前已要求國防院就疑涉性平事件，依法採取適當措施，提供當事人應有保護。有關院內人員「干預性平調查程序」等傳聞，國防部亦再要求國防院處理性騷擾調查應確實遵守客觀、公正、專業原則，保護當事人免於遭受任何不利對待。

另一方面，針對媒體報導整評司人員涉及「施壓」，國防部表示已將該員調離主管職，靜待專案編組調查，將秉毋枉毋縱原則，依法適處。

李文忠疑似性騷擾案越滾越大，整評司效益評估處長張應中今天出席國防部例行記者會，面對提問表示，李文忠從去年7月上任至今，帶領國防院積極推動業務改革，努力國防政策研究及國際智庫的交流，經驗與工作精神成效值得肯定。

張應中並說國防院訂有職場性騷擾申訴及懲戒辦法，明定接獲申訴時應採取的糾正及補救措施，並且提供當事人應有的保護。

主管 國防院 李文忠

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