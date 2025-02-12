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陸軍將領異動！軍方人士證實 李天龍、張台松升任陸軍副司令

中央社／ 台北12日電
六軍團指揮官李天龍中將，即將接任陸軍副司令。圖/軍聞社資料照
六軍團指揮官李天龍中將，即將接任陸軍副司令。圖/軍聞社資料照

陸軍將領傳出異動，軍方人士證實，陸軍第六軍團指揮官李天龍中將與陸軍航特部指揮官張台松中將2人將接任陸軍副司令，國防部作計室次長陳文星中將則將接任六軍團指揮官，調任案將於2月16日生效。

由於時任國防部軍備副部長徐衍璞上將1月16日屆齡退伍，牽動國軍高階將領人事異動，當時副部長一職將由陸軍司令鍾樹明上將接任；陸軍司令一職，則由陸軍副司令呂坤修中將升任，並晉任為二級上將，陸軍副司令陳忠文中將同日接任副參謀總長，副參謀總長李定中中將也於同日接任國防部全動署長。

軍方人士證實，陸軍第六軍團指揮官李天龍中將與陸軍航特部指揮官張台松中將2人將接任陸軍副司令，而六軍團指揮官一職則由國防部作計室次長陳文星中將接任，六軍團副指揮官連志威中將接任國防部作計室次長，而參謀本部人事參謀次長室人事管理處長孔乃德少將將升任六軍團副指揮官，並晉任陸軍中將。

此外，軍方人士指出，陸軍東引地區指揮部指揮官林主典少將，接任參謀本部人事參謀次長室人事管理處長，陸軍機步333旅旅長馮少毅則接任東引地區指揮部指揮官，333旅旅長則由萬先坤上校升任，並晉任陸軍少將。

此外，軍方人士表示，陸軍司令部副參謀長林文皇少將將退伍，副參謀長一職由陸軍專科學校校長吳松齡少將接任，陸專校長則由現任陸軍花東防衛指揮部副指揮官盧士承少將接任，調任案將於16日生效。

副指揮官 國防部 陸軍

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