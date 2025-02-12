國防部：漢光軍演天數仍在規劃 206旅擴編動員

傳出國軍今年度重要軍演「漢光41號」軍演將長達10天9夜，國防部今天表示，演習天數目前還在進行規劃，並將會循例進行民物力動員，將軍民整合的相關科目納入實兵演練，陸軍步兵206旅將會進行「全旅擴編動員」。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關注傳出今年漢光軍演將長達10天9夜，以及將徵召整個旅的後備軍人參與漢光軍演等規劃。

作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉表示，有關演習的天數，目前還在進行相關規劃，會按照作戰計畫驗證的程度，檢討後續演練的期程與天數。

至於動員後備軍人進行演習，蘇統偉說明，漢光軍演會循例進行民物力動員，支援軍事作戰，且軍民整合的相關科目也會納入實兵演練，陸軍步兵206旅將會進行「全旅擴編動員」，相關演習科目與重點還在規劃，之後將會利用例行記者會對外說明。

針對今年漢光演習規劃，訓次室軍事訓練處處長陳俊男表示，國軍民國114年訓練相關規劃已策頒訓令，包含漢光演習等訓練，都是依照聯戰任務行動要項，訂定訓練目標，希望完成訓練之後，達到戰備任務標準，細節之後會再對外說明。