防雙重國籍服志願役 國防部將推未具雙重國籍切結書
海軍楊姓志願役士兵遭中配母親逕自取得中國身分證。國防部今天指出，已協助楊姓士兵向移民署提出保留國籍意願，並調整至不接觸機敏性的職務，未來將針對報考志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」，以周延查核機制。
國防部今天召開例行記者會，媒體關切海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓志願士兵遭中配母親逕自取得中國身分證，軍方的後續處理情況。
海軍參謀長邱俊榮中將表示，楊姓士兵民國109年4月入伍後，轉服志願役士兵，他在不知情情況下由中配母親取得中國身分證，目前海軍協助楊姓士兵向移民署提出保留中華民國國籍意願，目前由內政部和移民署共同研議。
邱俊榮說明，目前已調整楊姓士兵至不會接觸機敏性的職務，海軍為了以後強化中籍身分查核，會宣導官兵個人主動告知，並簽署未具雙重國籍切結書，另外在各班隊招生簡章特別強化。
資源司人力資源處長成家麒少將表示，依據「兩岸人民關係條例」，如在大陸地區設有戶籍，即喪失在台灣擔任軍職與公職權利。另自願從軍者基於國家忠誠義務，依現行「國籍法」、「公務人員任用法」等規範，中華民國國民擔任公職者，不得具雙重國籍。
人次室人事整備處長黃銘君上校表示，國軍志願士兵徵選簡章明確訂定，凡具中華民國國籍且無外國國籍者，才可參加徵選，本案楊姓士兵是在不知情下由母親取得大陸地區人民身分，後續將研擬增列考生填具「未具雙重國籍」切結書，以周延查核機制。
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