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詹森號甫進廠改裝 10日航經台海美艦疑為神盾級強生號

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
阿萊勃克級的勞夫·強生號驅逐艦。圖/取自美軍第七艦隊臉書粉專
阿萊勃克級的勞夫·強生號驅逐艦。圖/取自美軍第七艦隊臉書粉專

國防部今天表示，美國軍艦2艘10日起由北向南，駛經台灣海峽。外傳其中一艘艦艇為朱瓦特級驅逐艦詹森號，但知情官員澄清，其實是阿萊勃克級的神盾驅逐艦勞夫．強生號。

媒體報導，據中國軍方宣稱，美軍驅逐艦詹森號（USS Lyndon B. Johnson，DDG-1002）和海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）於2月10至12日過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，有效應對處置。

不過，據美國海軍新聞報導，詹森號上個月甫進廠加裝「通用極音速滑翔體」（Conventional Prompt Strike, CPS）系統，準備作為極音速飛彈的海上測試平台。目前應仍在改裝中。

據知情人士披露，伴隨鮑迪奇號航經台海的美軍船艦，應是阿萊勃克級的勞夫．強生號驅逐艦（DDG-114 Ralph Johnson），與詹森號不同，也許因艦名都有「Johnson」而造成誤解。若裝設有極音速飛彈系統的朱瓦特級詹森號航經台灣海峽，在軍事情勢上影響力與意義將完全不同。

台海 美國 軍艦

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