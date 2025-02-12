李文忠遭爆騷擾女員工案 傳國防院高層秋後算帳

國防院前執行長李文忠遭爆料涉及性騷擾女性員工，今天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部今天表示相關情況會深入了解。國防部整評司處長張應中則說，李文忠積極改革國防院，精神值得肯定。國防院對當事人也有提供應有保護。

國防院前執行長李文忠遭爆對女性員工連續傳訊息，恐涉及性騷擾，國防部已請國防院依規定查證全案。不過現在傳出國防院高層主管在事發後，傾全力清查「舉報者」，並要求疑似對象女員工強迫搬離辦公室，甚至多次向女方表示國安及調查單位已鎖定她，希望不要說出對李文忠不利言論，讓該位女員工近日幾乎崩潰。

據透露，李文忠疑似性騷擾案曝光後，國防院內原本要積極調查處理，但卻有高層積極從中介入，開始秋後算帳，強迫當事人搬離辦公室；還有院內主管透過群組散發對當事人不實的訊息，甚至國防部整評司處長級官員還透過親屬打電話給女員工施壓，造成女員工情緒幾乎崩潰。

對此，國防部發言人孫立方表示，第一次聽到相關情況，會了解具體指涉的情況後對外說明。

整評司效益評估處長張應中說，李文忠從去年7月上任至今，帶領國防院積極推動業務改革，努力國防政策研究及國際智庫的交流，經驗與工作精神成效值得肯定。

張應中說，國防院訂有職場性騷擾申訴及懲戒辦法，明定接獲申訴時應採取的糾正及補救措施，並且提供當事人應有的保護。