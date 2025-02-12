快訊

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

李文忠遭爆騷擾女員工案 傳國防院高層秋後算帳

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防安全研究院前執行長李文忠請辭，但請辭原因仍餘波盪漾。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院前執行長李文忠請辭，但請辭原因仍餘波盪漾。圖／聯合報系資料照片

國防院前執行長李文忠遭爆料涉及性騷擾女性員工，今天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部今天表示相關情況會深入了解。國防部整評司處長張應中則說，李文忠積極改革國防院，精神值得肯定。國防院對當事人也有提供應有保護。

國防院前執行長李文忠遭爆對女性員工連續傳訊息，恐涉及性騷擾，國防部已請國防院依規定查證全案。不過現在傳出國防院高層主管在事發後，傾全力清查「舉報者」，並要求疑似對象女員工強迫搬離辦公室，甚至多次向女方表示國安及調查單位已鎖定她，希望不要說出對李文忠不利言論，讓該位女員工近日幾乎崩潰。

據透露，李文忠疑似性騷擾案曝光後，國防院內原本要積極調查處理，但卻有高層積極從中介入，開始秋後算帳，強迫當事人搬離辦公室；還有院內主管透過群組散發對當事人不實的訊息，甚至國防部整評司處長級官員還透過親屬打電話給女員工施壓，造成女員工情緒幾乎崩潰。

對此，國防部發言人孫立方表示，第一次聽到相關情況，會了解具體指涉的情況後對外說明。

整評司效益評估處長張應中說，李文忠從去年7月上任至今，帶領國防院積極推動業務改革，努力國防政策研究及國際智庫的交流，經驗與工作精神成效值得肯定。

張應中說，國防院訂有職場性騷擾申訴及懲戒辦法，明定接獲申訴時應採取的糾正及補救措施，並且提供當事人應有的保護。

國防部 國防院 性騷擾 李文忠

延伸閱讀

國防預算遭立院凍結 美專家籲川普政府促台盡快解決

張顯耀澄清 沒有奉林義守之命前往大陸為柯文哲牽線

這筆別推在野 國防部文官缺額大跳船 綠委凍人事費200萬

李文忠「好想你」騷擾女性訊息曝 妻怒：對不起天下女生

相關新聞

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

路透報導，兩艘美國海軍艦艇本周通過台灣海峽，這是美國總統川普繼1月20日第二任就職以來第一次，引發中國不滿，稱此舉增加安...

部隊鍋 EP205｜今年是史上最窮國防部？來看什麼是預算的凍結與刪減

農曆年前中央政府總預算三讀通過，縱使相較去年總額增加，但政府各部會的反彈卻是歷年最大。 本集部隊鍋邀請到中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲一起來檢視，今年預算在三讀後凍結與刪減的部分，實際上對國防運作會有什麼影響？

官校招生不足！國防部辦營隊刺激招生

「盼透過體驗營隊、媒體宣傳，增加更多人投入國軍！」國防部12日於記者會宣布，將於15、16日舉行「軍校招生菁英專案」高中職學生的三軍官校參訪行程，今年共有394人參加。媒體問到去年三軍官校的招生仍未達成預期目標，人次室人培處處長傅政榮少將回應說，會持續深入基層，透過多元招生徵兵。

李文忠遭爆騷擾女員工案 傳國防院高層秋後算帳

國防院前執行長李文忠遭爆料涉及性騷擾女性員工，今天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部今天表示相...

美軍艦通過台海 國防部：有掌握

國防部12日被動證實美國軍艦通過台灣海峽！據媒體報導，美軍在總統川普上任後派遣2艘軍艦首次通過台海，但本次卻是先由中共戰區發布消息，實屬罕見。對此，國防部發言人孫立方少將僅表示，國防部都有掌握狀況：針對國防院前執行長李文忠疑似因性騷擾請辭，國防部也保守說，會再了解狀況。

共軍控美艦傳遞錯誤訊息 國防部：誰製造麻煩不用說明

美國2艘軍艦通過台灣海峽，共軍東部戰區主動發布訊息並指控美方增加安全風險。我國防部發言人孫立方少將表示，誰才是麻煩製造者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。