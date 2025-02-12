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官校招生不足！國防部辦營隊刺激招生

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部12日宣布舉辦三軍官校參訪營隊，盼刺激更多學生從軍。（國防部提供）
國防部12日宣布舉辦三軍官校參訪營隊，盼刺激更多學生從軍。（國防部提供）

「盼透過體驗營隊、媒體宣傳，增加更多人投入國軍！」國防部12日於記者會宣布，將於15、16日舉行「軍校招生菁英專案」高中職學生的三軍官校參訪行程，今年共有394人參加。媒體問到去年三軍官校的招生仍未達成預期目標，人次室人培處處長傅政榮少將回應說，會持續深入基層，透過多元招生徵兵。

參訪三軍官校營隊

國防部表示，為鼓勵優秀青年學子加入國軍行列，國防部規劃2月15、16日於陸、海、空三軍官校舉辦參訪行程，邀請全國148所高中職學校，計有394名菁英學子報名參加，期讓學子們透過實地參訪三軍軍官學校，並與官校師長及學生互動、交流，深入認識軍校現代風貌，並選擇適合的軍校就讀。

營隊將安排陸軍官校以冒險場攀岩及射擊體驗、海軍官校敦睦遠航陳展室及輪機智能互動教室、空軍官校航空教育展示館及飛機修護棚廠等設施，供學生參觀體驗，激發青年學子對未來學習成長的期許。晚上也會舉辦團康晚會，由陸、海、空軍官校學生呈現學校社團成果，盼展現軍校豐富多元生活。

軍校招生仍不足

不過媒體質疑，113 年軍校正期班招生計畫數 1,561 員，實際招獲數 1,530 員，不足數十位對此，人次室人才培育處處長傅政榮少將回應說，近年受到少子化與國際情勢影響，加上民間學校多元招生與企業徵才影響，國軍招生的挑戰逐年增加，難免會影響官校招生成效。

關於如何提升軍校招生成效，傅政榮表示，國防部會應用各類編組，深耕高中職或大專院校與走入鄉里，並透過媒體宣傳與多元招生管道，讓招生目標順利達成。

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