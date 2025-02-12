美軍艦通過台海 國防部：有掌握

國防部12日被動證實美國軍艦通過台灣海峽！據媒體報導，美軍在總統川普上任後派遣2艘軍艦首次通過台海，但本次卻是先由中共戰區發布消息，實屬罕見。對此，國防部發言人孫立方少將僅表示，國防部都有掌握狀況：針對國防院前執行長李文忠疑似因性騷擾請辭，國防部也保守說，會再了解狀況。

公布順序不合慣例

美國2艘軍艦強森號與包迪奇號10日起由北向南，駛經台灣海峽。通過海峽期間，國軍表示，有全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。美國海軍隨後也證實2艘船艦航經台灣海峽，並稱這是例行行動。這也是美國總統川普第2任上任後，首度公開有美國軍艦通過台海。

不過相關消息卻是由解放軍東部戰區率先公布，解放軍東部戰區發言人李熹強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。被媒體詢問回應，情次室情研中心管制長羅正宇上校先表示，10日起確實有2艘美艦由北向南經過台海，都有進行掌握。

「要升高對立的是中共！」孫立方說，台海誰是麻煩製造者不用做更多說明，國防部會對共軍與其他友邦國家的軍隊動態有密切掌握，顯示台海的區域和平穩定不只對台灣重要，也與全球安全與經濟發展息息相關。

不願回應性騷擾？

另外，有媒體報導中共溫州艦疑似越過台灣海峽，遭到漁民拍下畫面，海軍參謀長邱俊榮回應說，確實有發現共艦於澎湖西南方出沒，由於該區水不深，但海軍都有在周圍監控狀況。被問到此次漢光演習時間是否會從5天4夜增加到10天9夜？作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校僅表示，都還在規劃中。

國安院執行長李文忠近日以身體健康理由請辭，但驚傳其實是因為性騷擾，且還有國安院高層施壓被性騷擾的女同仁，但國防部官員對此並未回應，僅表示李文忠是因為生病請辭，讓媒體不滿曾多次追問。最後，孫立方緩頰表示，他們也是第一次聽到這個狀況，會蒐集相關資料再進行調查。

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