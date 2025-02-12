共軍控美艦傳遞錯誤訊息 國防部：誰製造麻煩不用說明

美國2艘軍艦通過台灣海峽，共軍東部戰區主動發布訊息並指控美方增加安全風險。我國防部發言人孫立方少將表示，誰才是麻煩製造者「不需要再更多說明」。他強調台海的和平穩定影響區域甚至全球的安全，我方認同友盟國家在台海的自由航行。

美國海軍驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson, DDG-114）以及海洋測量船包迪奇號（USNS Bowditch, T-AGS 62）在10日至12日自北向南通過台灣海峽，共軍東部戰區罕見主動在美方公布前，搶先發布強硬聲明，指控美方「行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。」

孫立方表示，對台海情勢而言，誰才是麻煩製造者「不需要再更多說明」，所有周邊國家應該都有深切體認。他指出，根據國防部公布每天機艦動態，大量進入我海空域進行針對性、威脅性軍演是共軍的主要作為，希望對我造成威懾效果。但整體來說，區域的和平穩定不僅對台灣，對所有相關國家都非常關切，也影響全球的安全、經濟，所以友盟國家關切台海穩定和平，對於友盟國家在台海的航行自由，我們表示認同。

孫立方說，我方對台海周邊動態都有例行公布機制，對於共軍「聯合戰備警巡」都會第一時間公布，除此之外其他軍事行動會每天上午定時公布。他指出，台海區域的安全穩定涉及區域內所有自由民主國家共同的關切，也涉及全球安全與經濟發展，我方與友盟國家的密切合作是既有機制，也涉及軍事安全合作的細節，我方不會深入說明，不過確實有緊密的協同機制。

另一方面，共軍連續2天派出超過30架機艦出海擾台，引起關注，國防部情次室情研中心管制長羅正宇上校指出，觀察共軍在2月5日上午結束春節假日戰備，陸續恢復常態的訓練整備，因此近期在我方周邊的海空活動會較前期增加。我方對共軍的各項軍演及相關整備都擬有徵候判斷表及嚴謹認定程序，目前共軍活動都在國防部掌握中。

同時，澎湖漁民昨天發現共軍054A型巡防艦溫州艦出現在台海中線西方，海軍司令部參謀長邱俊榮中將說，海軍在各個責任區都有聯合情監偵兵力，共艦位置在澎湖西南靠近台灣灘附近，當地由於水深通常是漁民作業區域，海軍艦艇不會到這個水深的地方，不過都會在控扼的位置全程掌握。