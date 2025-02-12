中共38機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機30架次，其中23架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共38機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時5分至晚間7時45分，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主、輔戰機及無人機，其中3架次逾越台灣海峽中線。
國軍於昨天上午9時5分至晚間6時15分於台灣西南空域偵獲中共16架次主、輔戰機及無人機，另於昨天上午8時25分至下午5時10分於台灣東部空域偵獲2架次直升機。
國軍並於昨天上午10時35分至下午3時40分於台灣北部空域偵獲1架無人機，該架無人機除進入北部空域外，亦飛行至台灣東部空域。國軍另於昨天下午3時5分至下午4時20分於台灣北部空域偵獲1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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