共軍32機9艦出沒台海 學者推測大型年度演訓

國防部公布從前日到昨日清晨為止，發現卅二架次中共軍機、九艘共艦持續在台海周邊活動，同時日本也發現共軍運九反潛機東出太平洋活動。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，可能有共軍艦艇編隊出海展開年度演訓；中華戰略學會資深研究員張競認為，必須再搭配航跡、高度、通聯內容、編隊狀況等，才能較完整解讀整體作戰圖像。

國防部統計，從十日清晨到十一日清晨六點為止，共計偵獲共機卅二架次、共艦八艘及公務船一艘在台海周邊活動，其中廿二架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

另一方面，日本防衛省也公布連續兩天發現中共運九反潛巡邏機穿越宮古海峽進出西太平洋；昨日午後並偵獲無人機在花蓮及與那國島之間空域活動。

揭仲分析，共軍機艦出海的數量超過年後統計，不過國防部並未公布共軍發動「聯合戰備警巡」的消息，推測可能有大型艦艇編隊出海穿越巴士海峽，共軍出動機艦進行反潛戒哨，並且在台海西南空域等周邊配合執行戰備演訓；他指出過去也曾有開年之初就展開軍事演訓的前例，如去年二月中旬，就有軍機廿架次以上、軍艦六艘以上之情形；不過詳情還須觀察後續更多資訊。

張競表示，判斷動態情報就像求解多變數方程式，軍事儎臺在特定海空域現身數量只有兩個變數值，必須再搭配航跡、高度、所曾開啟裝備、通聯內容、編隊狀況以及對應運動軌跡等資訊；他指出，不能排除共軍可能將有所作為；但至少目前台海周邊的民航等海空運輸並未受到影響。