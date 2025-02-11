快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

保溫杯只用清水沖…他狂腹瀉照大腸鏡竟見「多顆瘜肉」！ 醫示警這些事

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

顧立雄視導海軍左營基地 慰勉官兵戰訓辛勞

中央社／ 台北11日電

國防部顧立雄今天赴海軍左營基地，視導駐軍戰備任務與整備實況，代表三軍統帥總統賴清德，慰勉官兵堅守崗位、捍衛海疆安全的付出與辛勞。

軍聞社今天報導指出，顧立雄上午先後前往海軍技術學校、海軍戰系工廠及海軍256戰隊等單位，聽取任務簡報；隨後亦親自登上潛艦，巡視艦艇各部門及生活環境，實際了解各項系統及裝備。

過程中，顧立雄親自進入潛艦艙間，體驗內部狹小空間，以及官兵執行戰備任務、工作生活的擁擠環境，對於官兵平時為國防安全所付出的努力與辛勞，有很深刻的感觸。

顧立雄認為，潛艦官兵長期在狹小的船艙空間，執行戰訓任務，這種艱辛絕非一般人可以體會；他對官兵不以為苦、克盡職責，且無分晝夜守護台海安全的辛勤奉獻，予以高度嘉許。

顧立雄也期許官兵，持續提升本職學能與落實訓練，建構堅強可恃的戰力，齊心努力維護國防安全。

國防部 海軍 顧立雄

延伸閱讀

陸戰兩棲突擊艇進駐淡水河口 顧立雄：因應敵情所需

徐巧芯爆料：陸軍輔導長莒光日播八炯影片批在野

不希望潛艦預算被凍 顧立雄：川普上台之際我需展防衛決心

國安團隊人事大地震？傳吳釗燮春節後將異動 府方人士回應

相關新聞

海龍蛙兵撤金馬前線？陸軍澄清 兵力新重鎮規模曝光

據證實，營部位於金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，考量美軍協訓等敏感因素，營部與偵1、2連大部兵力，將移防回每年定期與...

32共機9共艦再大批出海 軍方嚴密監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現32架次中共軍機、8艘共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動，同時...

篤信關稅戰的川普也曾弄巧成拙 當年更因此害慘波音

美國總統川普的關稅倚天劍，未必每次都能克敵致勝，曾有傷到自己的案例。航空業巨擘波音公司，近年衰星高照，逐漸被對手空中巴士拉開距離。川普在第一任總統任期的關稅政策，就是波音栽跟頭的因素之一。...

今年漢光演習 動員規模首見

由於中共對台威脅日增，國軍近年漢光演習的訓練強度也隨之提升。今年的漢光四十一號演習，預計七月舉行的實兵科目，除了將操演時...

數十年來少見規模！今年漢光演習時間加倍 將動員一整旅後備軍人

由於中共對台威脅日增，國軍近年漢光演習的訓練強度也隨之提升。今年的漢光41號演習，預計7月舉行的實兵科目，除了將操演時間...

士兵被爆有大陸身分證 海軍將協助其保留中華民國籍

媒體報導，海軍168艦隊一名楊姓上等兵，在身為大陸配偶的母親安排下，持有大陸身分證。對此，海軍艦指部發布新聞稿表示，楊姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。