海龍蛙兵撤金馬前線？陸軍澄清 兵力新重鎮規模曝光

據證實，營部位於金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，考量美軍協訓等敏感因素，營部與偵1、2連大部兵力，將移防回每年定期與美海豹分隊實施「閃光操演」（Flash Taper）的澎湖牛心灣營區，金、馬則將保留料羅灣儲訓隊與少量運補戒護兵力，運作與協訓重點將調整至澎湖。

對此，陸軍司令部表示，有關國軍部隊兵力部署及運用，是依敵情威脅及作戰任務需求實施規劃，以提升整體防衛戰力。而對於有報導指相關移防為「海龍蛙兵撤離金馬前線」，則與事實不符。

俗稱海龍蛙兵的陸軍兩棲偵察營，屬特種部隊，駐紮於澎湖、金門、馬祖等離島地區，依令執行海域巡弋、水文偵察、運補護航等任務。營部連、偵1連、料羅灣儲訓隊位於金門，澎湖西嶼牛心灣營區駐偵2連、馬祖南竿則駐有偵3連。陸軍近年曾依美軍建議，耗資數億元在金、馬、澎三地整建海龍專用碼頭，相較於早年快艇泊於海際，隊員須涉水登艇，新建碼頭讓讓快艇達到快速出擊的目的。

海龍蛙兵過去在外島負有驅離越界漁船與救生救難任務，但相關任務早已回歸有執法權責的海巡署，該署也有特勤隊執行外、離島重大打擊犯罪或海上驅離任務，兩棲偵察營回歸軍事任務。

兩棲偵察營在澎湖整建的牛心灣新式兵舍，樓高3樓，佔地寬廣，適於多個連級部隊同時進駐，同時新建具有修造快艇的二級廠設備及吊掛天車，有運船軌道能直接入水或登岸，且碼頭規模近似一座小型港口，適合作為戰訓作業與接訓之用，且陸軍兩棲營、海軍陸戰隊偵搜中隊與美國海豹部隊分隊，每年都固定在澎湖水域舉行戰技交流的操演，據了解，高層因此考量將兩棲營營部遷至澎湖，便於運作。

但軍內也傳外媒過去曾以美軍特戰部隊在金門協訓，錯誤解讀報導為美軍「進駐」或「常駐」距中國大陸一線的金門，挑動兩岸敏感神經，當時曾引發台美雙方大動作否認。考量台美協訓敏感程度，因此將兩棲營部移防至澎湖，維繫軍事合作交流之餘，也希望降低敏感程度。