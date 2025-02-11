快訊

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

陸專寒訓首度結合特戰6項職能 提升軍事素養與戰技

中央社／ 台北11日電

陸軍專科學校專20期寒訓昨天進行「特戰6項職能」課程，教官帶領由學生組成的6人小組，依照想定狀況執行突發狀況處置，這是陸專寒訓首度結合特戰6項職能，讓學生進一步認識小部隊作戰模式運用，提升軍事素養與戰技。

青年日報今天報導，為培養軍事基本素養與戰技，陸軍專科學校今年寒訓特別納入特戰6項核心職能「前觀、前管、狙擊、爆破、通信及醫護」等課程設計，內容包含戰傷救護、定向越野及限制空間戰鬥等課程概念。

報導指出，教官帶領由學生組成的6人小組，依照想定狀況，執行家屋搜索、戰傷救護等突發狀況處置。讓學生以循序漸進的方式，逐步養成「一專多能」的教育目標，確保未來能迅速融入部隊訓練，勝任各項任務需求及挑戰。

過程中，教官透過實戰化狀況想定，引導示範小組依不同任務，以訓練槍模擬進行演練，包括命令下達、敵後滲透及限制空間戰鬥等要領；課程也結合戰術戰傷救護（TCCC）的模組概念，確保傷患安全撤離至後方治療，不僅提升戰場存活率，更訓練在高度壓力環境下養成冷靜應對、團隊協作與決策判斷的能力。

國軍 陸軍

延伸閱讀

高雄鷹眼小組成軍搜殺人魔軌跡 律師問：何不公布長相

數十年來少見規模！今年漢光演習時間加倍 將動員一整旅後備軍人

軍人酒後KTV大亂鬥1死3傷 陸軍刺死海陸...屏檢殺人罪起訴

【軍情+】挑戰一日特戰行軍！這可不是當健行在走啊

相關新聞

32共機9共艦再大批出海 軍方嚴密監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現32架次中共軍機、8艘共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動，同時...

篤信關稅戰的川普也曾弄巧成拙 當年更因此害慘波音

美國總統川普的關稅倚天劍，未必每次都能克敵致勝，曾有傷到自己的案例。航空業巨擘波音公司，近年衰星高照，逐漸被對手空中巴士拉開距離。川普在第一任總統任期的關稅政策，就是波音栽跟頭的因素之一。...

今年漢光演習 動員規模首見

由於中共對台威脅日增，國軍近年漢光演習的訓練強度也隨之提升。今年的漢光四十一號演習，預計七月舉行的實兵科目，除了將操演時...

數十年來少見規模！今年漢光演習時間加倍 將動員一整旅後備軍人

由於中共對台威脅日增，國軍近年漢光演習的訓練強度也隨之提升。今年的漢光41號演習，預計7月舉行的實兵科目，除了將操演時間...

士兵被爆有大陸身分證 海軍將協助其保留中華民國籍

媒體報導，海軍168艦隊一名楊姓上等兵，在身為大陸配偶的母親安排下，持有大陸身分證。對此，海軍艦指部發布新聞稿表示，楊姓...

彭博專欄：中國學俄烏戰破壞台海電纜 台灣人卻警覺性極低

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）10日發文指出，中國大陸在海上和空中壓制台灣後，又模仿俄羅斯在烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。