32共機9共艦再大批出海 軍方嚴密監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現32架次中共軍機、8艘共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動，同時發現2枚空飄氣球出現在本島西方外海。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（10）日清晨到今（11）日清晨6時為止，共計偵獲共機32架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中22架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨4時40分到今天清晨5時40分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計19架次在台海中線沿線活動，其中9架曾在台海中線北端及南端跨越中線進入我北部及西南空域。

同時，昨天上午11時30分至傍晚6時4o分，也曾發現中共主、輔戰機13架次進入我西南空域徘徊。

另外，昨天軍方再偵獲2顆空飄氣球。其中一棵於傍晚5時55分出現在基隆西南方約104浬、高度約2萬2000呎，至晚間6點25分消失。其次為晚間8時50分出現在基隆西北方113浬、高度約4萬3000呎，於深夜11時05分消失。