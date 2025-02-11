中共41機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

美國總統川普的關稅倚天劍，未必每次都能克敵致勝，曾有傷到自己的案例。航空業巨擘波音公司，近年衰星高照，逐漸被對手空中巴士拉開距離。川普在第一任總統任期的關稅政策，就是波音栽跟頭的因素之一。...

2025-02-11 07:30