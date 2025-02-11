中共41機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機32架次，其中22架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共41機艦船持續在台海周邊活動，另有2顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
國防部公布偵獲2顆中共空飄氣球，第1顆於昨天下午5時55分在基隆西南方104浬、高度2萬2000呎偵獲，昨天晚間6時25分消失；第2顆於昨天晚間8時50分在基隆西北方113浬、高度4萬3000呎偵獲，昨天晚間11時5分消失。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午4時40分至今天上午5時40分，在台灣海峽空域偵獲中共19架次主、輔戰機及無人機，其中9架次逾越台灣海峽中線。
國軍並於昨天上午11時30分至昨天晚間6時40分於台灣西南空域偵獲中共13架次主、輔戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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