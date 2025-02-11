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今年漢光演習 動員規模首見
由於中共對台威脅日增，國軍近年漢光演習的訓練強度也隨之提升。今年的漢光四十一號演習，預計七月舉行的實兵科目，除了將操演時間由過去的五天四夜，加倍到十天九夜，更要擴大動員後備軍人的規模。
第三作戰區（北部）的陸軍二○六步兵旅，將全面以動員而來的後備軍人編成，執行地區防衛作戰。如此演習規模，將是數十年來僅見。
二○六旅代號「威武」部隊，駐地位於新竹關西，是陸軍六軍團（第三作戰區）所屬三個新訓旅之一，另兩個是桃園楊梅一○九旅、宜蘭金六結一五三旅。該旅主要任務是新兵入伍訓練與後備軍人教育召集，戰時負責地區守備。二○六旅下轄五個步兵營與一個使用一○五公釐Ｍ101榴砲的砲兵營，扣除常備基幹，代表至少將徵召三千名後備軍人。
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