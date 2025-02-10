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數十年來少見規模！今年漢光演習天數加倍 動員一整旅後備軍人

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數十年來少見規模！今年漢光演習時間加倍 將動員一整旅後備軍人

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
民國111年3月，陸軍206旅試辦14天新制教召，士兵模擬操作60公釐迫擊砲。圖/軍聞社
民國111年3月，陸軍206旅試辦14天新制教召，士兵模擬操作60公釐迫擊砲。圖/軍聞社

由於中共對台威脅日增，國軍近年漢光演習的訓練強度也隨之提升。今年的漢光41號演習，預計7月舉行的實兵科目，除了將操演時間由過去的五天四夜，加倍到十天九夜，更要擴大動員後備軍人的規模。第三作戰區（北部）的陸軍206步兵旅，將全面以動員而來的後備軍人編成，執行地區防衛作戰。如此演習規模，將是數十年來僅見。

206旅代號「威武」部隊，駐地位於新竹關西，是陸軍六軍團（第三作戰區）所屬3個新訓旅之一，另兩個是桃園楊梅的109旅、宜蘭金六結的153旅。該旅平常主要任務是新兵的入伍訓練，與後備軍人教育召集，戰時負責地區守備。民國111年，206旅的步兵第三營，也是最早試辦14天新式教召的單位。206旅下轄5個步兵營與1個使用105公釐M101榴砲的砲兵營，滿編總人數約4000員，扣除常備基幹，代表至少將徵召3000名後備軍人參加漢光。

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