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我採購3套國家先進地對空飛彈系統 與美完成簽約

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國家先進地對空飛彈車載系統。圖／取自US Army官網
國家先進地對空飛彈車載系統。圖／取自US Army官網

我國向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）強化空防，根據政府採購網今（10）日公布決標資訊，我方已與美國完成這3套系統採購案的簽約事宜。

民進黨立委王定宇臉書今日貼文披露，指這項新購裝備將於6年內籌獲完畢，未來可望與美製裝備愛國者、復仇者等進行整合，並與國產天弓、陸劍二等防空飛彈，一同扛起首都圈空防重任。

貼文表示，美國國防部安合局10月25日宣布售我3套NASAMS、3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1），以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達，還有多達123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）等。掛載AMRAAM-ER的NASAMS射程可達50公里、射高14至15公里，可補上我國射程15公里的陸射劍二飛彈系統，至愛國者三型、「天弓」等高空層防空系統之間的火力空缺。

貼文稱，NASAMS是一套很聰明的21世紀防空系統，且飛彈發射後，可在空中自己偵測、辨識、分配目標，面對敵軍飽和攻擊時相當有效。雖然他不確定國軍的配署情形，但每套NASAMS可搭配3至4部飛彈發射車，我國採購3套已可大致滿足需求，但人員實際運用成效，需仰賴訓練與演習熟稔。

而據了解，這項飛彈系統由挪威設計，由雷神公司改為地對空飛彈，我國採購AMRAAM-ER型飛彈，射程能達50公里，可反制無人載具 （UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具（UCAV） 與固定翼戰機等。空軍高層日前曾透露，因應新興飛彈兵力陸續接裝成軍，部分老舊兵力將因應力轉移的需求而退役，其中包括空軍防空35快砲、AIM-7麻雀飛彈系統、T82式20防空機砲等服役20-30年的火砲、飛彈，未來5年內將退役。

巡弋飛彈 美國 載具

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