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賴總統親頒旌忠狀 表彰空軍士官長胡鐙云保家衛國

中央社／ 台北9日電

台中清泉崗基地1月發生女士官長執行飛機關車前檢查時，遭發動機吸入送醫不治。總統賴清德今天前往台中出席空軍士官長胡鐙云公奠，並頒授旌忠狀，表彰其積極進取、恪盡職守，一生為國軍、為國家的努力和貢獻。

賴總統這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。包括國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人出席公奠。

賴總統抵達後，首先頒贈旌忠狀，由士官長胡鐙云二哥胡鈞傑代表接受。總統隨後在司儀引領下於靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

賴總統致詞時表示，今天他懷著沉痛的心情，和大家共同追思胡鐙云。胡鐙云是年輕的軍中英才，是國軍重要的一分子，上個月因公殉職，大家都非常難過和不捨。今天除了進行覆旗榮典，他也代表國家頒贈旌忠狀，致上最高敬意。

總統說，胡鐙云以從軍為職志，以保家衛國為使命，不論是在空軍第四聯隊基勤大隊、第三聯隊修補大隊，或是到第七作戰隊擔任士官長的表現，都非常積極進取、盡忠職守。他要感謝胡鐙云，一生為國軍、為國家的努力和貢獻；也要告訴她任務已經完成，「謝謝妳，請安息」。

另外，總統提到，胡鐙云的母親獨力撫養5位子女長大，令人感佩，特別是其中4位都從軍報國，他要代表國家表達感謝之意。國防部一定會盡力協助，代替胡鐙云照顧她的母親。政府也會和胡鐙云抱持同樣的信念與決心，繼續堅定地保家衛國。願胡鐙云安息，「我們將永遠以妳為榮」。

國防部 士官長 空軍

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