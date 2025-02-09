中共20機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

立法院民進黨立委是否也認為，中科院研發鎮海火箭彈給海巡，是火力過剩下導致「殺雞用牛刀」？ 鎮海火箭彈最大射程1萬公尺，可造成大面積破壞，在與大陸海警的灰色地帶衝突事件中，這種武器「威力過強」嗎？這篇文章告訴你「海巡署說，執法以非致命武器為主，沒有研發精準火箭計畫。」背後的脈絡。

2025-02-09 07:30