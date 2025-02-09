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中共20機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北9日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機14架次，其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共20機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部指出，8日上午6時至9日上午6時止，偵獲共機14架次，其中9架次逾越海峽中線進入北部、西南空域，及共艦6艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時至下午2時50分，在台灣海峽空域偵獲中共9架次主、輔戰機，其中4架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天下午2時45分至昨晚7時5分於台灣西南部空域偵獲中共5架次主戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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