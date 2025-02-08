打破刺青即黑道印象 陸軍將開放刺青男報考海龍蛙兵
國防部預告「志願士兵選訓實施辦法」第4條修正草案，修正後的志願士兵體格基準表，刪除「報考陸軍兩棲偵搜兵人員：身體任何部分不得有刺青（紋身）」條款。意即可望首度放刺青男報考海龍蛙兵。
陸軍司令部今確認這項政策意向，但仍表示，刺青範圍須符合士兵體格基準註記的刺青規範。
國軍允許的「刺青」規範，是頭部、臉部、頸部露出圓領襯衫（T 恤）領口之部位、眼皮、口、耳、腕骨以下及手掌，不得有任何刺青、紋身或烙印。但有臉部永久性化妝、手指關節的指環紋身除外；且刺青、紋身或烙印樣式，不得有幫派、粗俗與嚴重違反善良風俗文字及意識圖案。
以海龍蛙兵為部隊名稱的陸軍兩棲偵搜部隊，經常只著紅短褲打赤膊操練蛙人操，過去不收任何有刺青的男性士兵。這項慣例可望被打破。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言