打破刺青即黑道印象 陸軍將開放刺青男報考海龍蛙兵

國防部預告「志願士兵選訓實施辦法」第4條修正草案，修正後的志願士兵體格基準表，刪除「報考陸軍兩棲偵搜兵人員：身體任何部分不得有刺青（紋身）」條款。意即可望首度放刺青男報考海龍蛙兵。

陸軍司令部今確認這項政策意向，但仍表示，刺青範圍須符合士兵體格基準註記的刺青規範。

國軍允許的「刺青」規範，是頭部、臉部、頸部露出圓領襯衫（T 恤）領口之部位、眼皮、口、耳、腕骨以下及手掌，不得有任何刺青、紋身或烙印。但有臉部永久性化妝、手指關節的指環紋身除外；且刺青、紋身或烙印樣式，不得有幫派、粗俗與嚴重違反善良風俗文字及意識圖案。

以海龍蛙兵為部隊名稱的陸軍兩棲偵搜部隊，經常只著紅短褲打赤膊操練蛙人操，過去不收任何有刺青的男性士兵。這項慣例可望被打破。