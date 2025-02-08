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打破刺青即黑道印象 陸軍將開放刺青男報考海龍蛙兵

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍兩棲營海龍蛙兵。圖/聯合報系資照
陸軍兩棲營海龍蛙兵。圖/聯合報系資照

國防部預告「志願士兵選訓實施辦法」第4條修正草案，修正後的志願士兵體格基準表，刪除「報考陸軍兩棲偵搜兵人員：身體任何部分不得有刺青（紋身）」條款。意即可望首度放刺青男報考海龍蛙兵。

陸軍司令部今確認這項政策意向，但仍表示，刺青範圍須符合士兵體格基準註記的刺青規範。

國軍允許的「刺青」規範，是頭部、臉部、頸部露出圓領襯衫（T 恤）領口之部位、眼皮、口、耳、腕骨以下及手掌，不得有任何刺青、紋身或烙印。但有臉部永久性化妝、手指關節的指環紋身除外；且刺青、紋身或烙印樣式，不得有幫派、粗俗與嚴重違反善良風俗文字及意識圖案。

以海龍蛙兵為部隊名稱的陸軍兩棲偵搜部隊，經常只著紅短褲打赤膊操練蛙人操，過去不收任何有刺青的男性士兵。這項慣例可望被打破。

兩棲 刺青 陸軍

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