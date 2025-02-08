因應戰爭、大型災難 全台醫學中心將設備援手術室團隊

衛福部113至116年推動國家韌性醫療整備計畫，台灣外科醫學會與北醫大韌性計畫管理中心、台灣外傷醫學會等單位執行「外科醫師韌性訓練計畫」，台灣外科醫學會理事長、國防部軍醫局長蔡建松表示，計畫目標是在全台成立備援手術室團隊（BORP），發生國家級災難事件時，由衛福部調度出動。

蔡建松表示，外科醫師任性訓練計畫有實體課程，也透過影片、虛擬實境（VR）等科技方式，預計訓練全台1萬4千名外科醫師，對急難救治有初步認識，未來將在全台醫學中心成立備援手術室團隊，發生大規模災難、特殊事件時，由衛福部或全台各區緊急醫療應變中心調度（REMOC），發生區域層級事件時，也可由地方政府調度。

台灣外科醫學會外傷委員會主委林恆甫表示，外科醫師習慣手術室高度無菌，有先進設備，為因應緊急情況，訓練內容要求醫師準備「緊急外科手術醫療包」，考慮醫療人員負重能力，把所有裝備放入29吋行李箱與一個保冷箱，內容包括開腹包、開胸器等器材。

衛福部醫事司長劉越萍說，衛福部委託外科醫學會先訓練外科系醫師應對急難場景救傷，後續則將與各部會研擬，各醫學中心手術備援團隊出動時機，研擬提供保險、交通方式等安全保障，並討論如何提供誘因，吸引更多外科醫師投入急難救傷行列。

亞東醫院院長邱冠明說，外科醫學走向更精準、更低侵襲性方式，手術傷口愈來愈小，年輕外科醫師對於創傷事件的大型傷口處理愈來愈不熟悉，遇到重大事件恐難因應，透過計畫訓練，除為年輕醫師賦能，對最壞的情境做好準備，也能重燃外科醫師對「前輩擁有，但我們失去的專業」的熱忱。

目前外傷模擬手術課程（ASSET）多用冷凍大體老師訓練，蔡建松表示，不僅大體老師來源有限，建置訓練中心需要設置冷凍設備等儀器，至少花費數億，軍醫局引入國外定義性外科創傷照護（DSTC），改用動物訓練，預期訓練頻率、量能均可提升，但動物實驗必須在符合動物保護規範的國際認證實驗室執行，盼國內各醫學院能夠協助。