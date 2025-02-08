陸軍新人事出爐 李天龍、張台松接副司令

陸軍新一波將領人事案底定，目前兩個名額都懸缺的副司令，將由六軍團指揮官李天龍中將、航特部指揮官張台松中將接任，預計將於本月16日生效。賴清德總統日前已召見李天龍、張台松，確認副司令的人選。李天龍與張台松，分別出身陸官正期與專科78年班。張台松的出線，也成為繼黃國明之後，第二位官至陸軍副司令的直升機飛官。

國防部副部長徐衍璞上將於1月16日退伍，陸軍司令鍾樹明上將接任副部長，司令一職則由副司令呂坤修中將接任，晉任二級上將。由於另一位副司令陳忠文中將的官校期別高於呂坤修，考慮軍中倫理，調往國防部擔任副參謀總長，原副總長李定中中將，調任國防部全動署長。陸軍因而在過去近一個月，兩位副司令都懸缺。媒體先前報導新任人事名單，事實證明有出入。

其他人事方面，消息人士指出，參謀本部作戰計畫次長陳文星中將接任六軍團，副指揮官連志威中將接作戰計畫次長，參謀本部人管處長孔乃德少將接六軍團副指揮官，晉任中將。孔乃德大專兵出身，是近年由義務役轉志願役軍官中，職場成就最高的一位。