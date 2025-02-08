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美P-8A再度現蹤台灣東部 專家：不排除練兵抓潛艦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
航迷今天上午追蹤到一架美軍P-8A「海神式」巡邏機，出現在台灣東部外海活動。圖／擷取自Flightradar24
航迷今天上午追蹤到一架美軍P-8A「海神式」巡邏機，出現在台灣東部外海活動。圖／擷取自Flightradar24

農曆年後中共再次發動「聯合戰備警巡」，國軍持續掌握到中共軍機、船艦在台海周邊活動，並嚴密監控及應處。

不過，航迷也追蹤到一架美軍P-8A「海神式」巡邏機現蹤台灣東部外海活動。軍事專家表示，不排除抓潛艦

前空軍副司令張延廷說，美軍P-8A會出現花蓮及台東外海，且不斷來回繞行，表示該海域不排除有中共解放軍潛艦活動，畢竟中共再次發動「聯合戰備警巡」，艦隊水下可能配置潛艦出巡，美軍可能偵測到後，立即練兵。

今天有航迷透過「Flightradar24」追蹤飛機動態時，在上午9點多先在巴士海峽附近發現一架美軍P-8A「海神式」飛行，隨後11點又出現在花蓮及台東外海不斷來回繞行，綠島外海還有一架MC-130特種作戰機一路飛向日本。

張延廷強調，中共聯合軍演，剛好也是美軍練兵的最佳時機，尤其針對反潛作戰，美軍P-8A正好發揮其偵蒐能力及驗證，但也有部分是政治意涵上的動作，維持兩岸或區域的現狀穩定。

美軍P-8A「海神式」巡邏機內有5個彈倉、外部可有6個武器掛載點，能有效執行陸地和水上各項任務，其中包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等作業。

國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦8艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

中共 台海 潛艦 美軍

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