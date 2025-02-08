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這筆別推在野 國防部文官缺額大跳船 綠委凍人事費200萬

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍不僅志願軍士官兵大缺，國防部文職人員也忙跳船。圖／本報資料照
國軍不僅志願軍士官兵大缺，國防部文職人員也忙跳船。圖／本報資料照

國軍不僅志願軍士官兵大缺，國防部文職官員也忙跳船。為「廣納優秀文官，改變軍中舊有文化及習性」，國防部本部文職人員任用，依法不得少於預算員額的3分之1，最低任用數不少於191人，但到去年8月僅有166人，不足25人，且離職人數均高於新進人數，賸餘千餘萬人事費無法支用。

民進黨立委陳冠廷、羅美玲、林楚茵等人在新年度國防部預算案審查時案表示，依據國防部組織法明定，國防部本部文職人員任用，不得少於預算員額之3分之1，但國防部組織法自2012年12月2日修正公布後，依規定文職人員之任用均不得少於203人；另2022年1月1日全民防衛動員署成立並移撥人力後須不得少於191人，但截至2024年8月底的實際人數僅 166人，距最低法定進用員額仍不足25人。

提案指出，國防部近年雖然積極甄補新進文職人員，但退離人數居高不下，甚至離職人數均高於新進人數，顯見對文職人員流動率偏高問題未深入探究原因並妥加改善，致使年度人事費預算賸餘數高達千萬元，2023年度甚至高達2061萬元。

提案指出，文職人員進用不得少於預算員額3分之1的用意，是希望藉由公開考試制度篩選，廣納優秀文官，改變軍中舊有文化及習性，強化國防部政策運籌擘劃能力。為策勵國防部探究原因並妥加改善，因此針對「人事費」的「法定編制人員待遇」相關預算，凍結200萬元，要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

國軍 國防部 民防 離職

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