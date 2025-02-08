李文忠傳「好想你」訊息涉騷擾女下屬 國防院啟動調查

國防安全研究院前執行長李文忠以健康理由請辭獲准，不過他被踢爆曾對女性員工傳訊息涉及性騷擾，國防部表示，已要求國防院依規定查證全案。國防院方面則表示，已經啟動調查，院內也設有性騷擾申訴處理委員會。

李文忠日前以健康理由請辭國防院執行長，但因傳出他在院內曾有飆罵同仁及對女性員工言行逾矩的狀況，並曾向女性同仁傳「好想你」等訊息，引發各界爭議。

國防部表示，已經請國防院依規定查證全案，並採取適當的措施。國防部指出，國防院為建立良善的工作與服務環境，訂定「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，其中明訂當知悉或接獲性騷擾申訴時，將依規定採取相關糾正及補救措施，並提供當事人應有的保護。

國防院依據性別工作平等法第13條第1項，以及勞動部「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」的規定，制定性騷擾防治、申訴及懲戒辦法，設置「性騷擾申訴處理委員會」，置委員3人至5人，除人事主管為當然委員外，其餘委員由執行長就申訴個案指定或選聘國防院在職員工擔任，其中女性委員應有2分之1以上之比例。委員會得由執行長指定業管副執行長為主任委員，並為會議主席。

國防院並規定，性騷擾之申訴，應以具名書面方式，載明申訴人姓名、服務單位及職稱、住居所、聯絡電話、申訴日期，以及申訴的事實及內容。