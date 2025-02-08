11共機8共艦出海擾台 軍方監控應處

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現11架次中共軍機、8艘共艦持續在台海周邊活動，同時發現1枚空飄氣球出現在本島西方外海。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機11架次、共艦8艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時45分到傍晚6時05分為止，發現中共戰鬥機及無人機計5架次在台海中線沿線活動，其中3架曾在台海中線南端跨越中線進入我西南空域。

同時，昨天上午10時50分至下午2時45分，也曾發現中共戰鬥機4架次進入我西南空域徘徊。北部空域方面，從上午9點50分到晚間9點25分，則有2架戰鬥機接近我北部防空識別區邊緣。

另外，昨天上午7時20分，軍方也再偵獲空飄氣球1顆出現在基隆西南方約125浬、高度約2萬呎，至7點50分消失。