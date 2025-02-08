英國駐台代表鄧元翰：英國海軍艦船將繼續定期穿梭台灣海峽

據日經亞洲，英國駐台代表鄧元翰（約翰丹尼斯）表示，英國海軍艦船將繼續定期穿梭台灣海峽。

鄧元翰在接受《日經亞洲》網站採訪時說：「毫無疑問，英國皇家海軍會定期使用過境權，包括經過台灣海峽的權利。毫無疑問，這些行動將會繼續。」

鄧元翰也表示，其他擁有同樣能力的國家也應「採取定期措施以彰顯遵守法律和維護航行自由的重要性」。他表示，英國不應「因為害怕中國大陸可能反擊限制自己發展與台灣的關係」。

英國「里契蒙」（陸稱「里士滿號」）護衛艦(HMS Richmond)曾在2021年9月27日過航台灣海峽。當時中國人民解放軍東部戰區新聞發言人表示，英方枉費心機刷存在感，這種行為居心不良，破壞台海和平穩定，充分暴露了其投機心態。戰區部隊時時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

另據中央社去年5月報導，英國常態部署於印太區域的巡邏艦艇「史佩艦」（HMS Spey）去年曾穿越台灣海峽。

針對他國軍艦以「航行自由」為名過航台灣海峽問題，大陸外交部發言人先前曾回應稱，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台灣問題不是航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著航行自由旗號，挑釁和危害中國主權和安全。