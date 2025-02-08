快訊

中職／把哥哥當偶像！陳子豪21歲表弟賴丁誌「車禍離世」 高中曾敲林昱珉再見安

美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難

英國駐台代表鄧元翰：英國海軍艦船將繼續定期穿梭台灣海峽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
曾經過航台灣海峽的里契蒙號。 環球網
曾經過航台灣海峽的里契蒙號。 環球網

據日經亞洲，英國駐台代表鄧元翰（約翰丹尼斯）表示，英國海軍艦船將繼續定期穿梭台灣海峽

鄧元翰在接受《日經亞洲》網站採訪時說：「毫無疑問，英國皇家海軍會定期使用過境權，包括經過台灣海峽的權利。毫無疑問，這些行動將會繼續。」

鄧元翰也表示，其他擁有同樣能力的國家也應「採取定期措施以彰顯遵守法律和維護航行自由的重要性」。他表示，英國不應「因為害怕中國大陸可能反擊限制自己發展與台灣的關係」。

英國「里契蒙」（陸稱「里士滿號」）護衛艦(HMS Richmond)曾在2021年9月27日過航台灣海峽。當時中國人民解放軍東部戰區新聞發言人表示，英方枉費心機刷存在感，這種行為居心不良，破壞台海和平穩定，充分暴露了其投機心態。戰區部隊時時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

另據中央社去年5月報導，英國常態部署於印太區域的巡邏艦艇「史佩艦」（HMS Spey）去年曾穿越台灣海峽。

針對他國軍艦以「航行自由」為名過航台灣海峽問題，大陸外交部發言人先前曾回應稱，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台灣問題不是航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著航行自由旗號，挑釁和危害中國主權和安全。

台灣海峽 英國 軍艦 鄧元翰

延伸閱讀

重出江湖！英前首席捕鼠大臣派駐百慕達 首位「貓外交官」大有來頭

英國報復去年外交官遭逐 撤銷俄1外交官駐英資格

英國男手機被偷想討回 警方1理由竟說「不能還」…法官痛批荒謬

去年只賣出3台！Lexus LS車系於英國停售

相關新聞

英國駐台代表鄧元翰：英國海軍艦船將繼續定期穿梭台灣海峽

據日經亞洲，英國駐台代表鄧元翰（約翰丹尼斯）表示，英國海軍艦船將繼續定期穿梭台灣海峽。

充實志願士兵人力 國防部將放寬身高等限制

為充實國軍志願士兵人力，國防部近日公告預告修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條草案，開放個人因素申請不適服退伍的志願士兵，...

擴大招募志願役士兵再出招 刺青、超過2米長人也歡迎

志願役士兵嚴重缺員，國防部預告修正「志願士兵選訓實施辦法」第4條草案，除比照軍士官擬開放曾使用退場機制的志願役士兵離營滿...

單日偵獲6枚共軍空飄氣球擾台 軍方強調全程監控應處

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、6艘共艦、2艘公務船持續在台海周邊活動，同時發...

李文忠「好想你」騷擾女性訊息曝 妻怒：對不起天下女生

國防安全研究院前執行長李文忠日前以健康理由請辭，不過同時傳出他對女同事有言語逾矩行為。昨晚他傳給女同事的騷擾訊息曝光，還...

強化戰力 1年期義務役新訓階段受訓無人機、刺針

國防部於去年元月恢復1年期義務役，根據行政院報告顯示，因去年成效佳，規劃今年起入伍新兵，將在8週入伍訓時增加手槍、機槍實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。