聽新聞
0:00 / 0:00
單日偵獲6枚共軍空飄氣球擾台 軍方強調全程監控應處
國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、6艘共艦、2艘公務船持續在台海周邊活動，同時發現多達6枚空飄氣球出現在本島周邊。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部統計，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機9架次、共艦6艘、公務船2艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時40分到今天清晨6時為止，發現中共戰鬥機及無人機計7架次在台海中線沿線活動，並且在台海中線南端跨越中線進入我西南空域徘徊。
同時，昨天上午10時至晚間8時10分，也曾發現中共輔戰機2架次進入我西南空域長期逗留徘徊。
另外，軍方從昨天上午8時35分至晚間7時，也偵獲6枚空飄氣球出現在台灣西部與北部外海，位置分別在基隆西北、西南及台中西北空域，高度1萬6000呎2萬呎，穿越我北部外海空域及中部，其中3顆在我西部沿海及東部消失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言