單日偵獲6枚共軍空飄氣球擾台 軍方強調全程監控應處

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、6艘共艦、2艘公務船持續在台海周邊活動，同時發現多達6枚空飄氣球出現在本島周邊。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機9架次、共艦6艘、公務船2艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時40分到今天清晨6時為止，發現中共戰鬥機及無人機計7架次在台海中線沿線活動，並且在台海中線南端跨越中線進入我西南空域徘徊。

同時，昨天上午10時至晚間8時10分，也曾發現中共輔戰機2架次進入我西南空域長期逗留徘徊。