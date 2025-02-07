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李文忠「好想你」騷擾女性訊息曝 妻怒：對不起天下女生

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李文忠「好想你」騷擾女性訊息曝 妻怒：對不起天下女生

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防安全研究院前執行長李文忠請辭，但請辭原因仍餘波盪漾。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院前執行長李文忠請辭，但請辭原因仍餘波盪漾。圖／聯合報系資料照片

國防安全研究院前執行長李文忠日前以健康理由請辭，不過同時傳出他對女同事有言語逾矩行為。昨晚他傳給女同事的騷擾訊息曝光，還說出「好想你」等曖昧字眼。李文忠妻子陳德愉深夜貼文強調，對李文忠已經家法處置，她家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下的女生。

李文忠日前突然以健康因素請辭獲准，不過傳出是李文忠與國防院內同仁相處不睦，多次飆罵同仁幾近霸凌程度，甚至對女性同仁有言語逾矩行為，遭院內人士截圖具名向層峰檢舉。

面對質疑，李文忠強調自己講話一向大而化之且開放，或許有人加以曲解，但他自信絕不是所謂任何過度的言詞，未冒犯任何人。李文忠妻子陳德愉也多次發文力挺，強調「那些以『與女同仁過從甚密』來攻擊文忠的人，是不了解李文忠的為人，跟他不熟。他們不知道文忠心中只有國防和政治。然後，然後這些攻擊者又看不起我啊」。

不過昨晚李文忠與院內同仁line訊息部分內容曝光，顯示李文忠多次傳訊息騷擾女同事，邀約遊玩爬山，還說人生苦短，人世有限，尋覓不容易遇到對的人，遇到了，又不一定有機會嘗試確定；還說「妳如果喜歡玩 喜歡動 我可以每個星期都帶妳」，還傳了歌曲影片，歌詞寫道「好想你、好想你、好想你、好想你。」

對此，陳德愉於深夜再發文表示，「好想你」是一首黃明志的歌，她也代傳群組多次。但是，今天看到李文忠的「練肖話」，非常生氣，已經家法處置，未來必定繼續懲戒。

陳德愉強調，她家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下的女生，「我以後一定會加強飭戒，以最嚴格的道德標準鍛鍊敲打李文忠！」

國防院 李文忠

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