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自掏腰包為聘雇人員發年獎 國防院職員為李文忠鳴不平

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
前國防安全研究院執行長李文忠。記者李人岳／攝影
前國防安全研究院執行長李文忠。記者李人岳／攝影

國防院執行長李文忠因健康因素請辭獲准，國防部內部今傳出一封署名「一群國防院小職員」的公開信為李鳴不平，指李文忠愛護部屬，在國防部以沒有法源為由無法給付國防院聘雇人員年獎金下，李過年前自掏腰包為院內臨時兼職的聘雇人員發年終獎金，是一位好長官。

據了解，李文忠在任時想為國防院人員作薪資改革，希望調整研究人員、行政人員待遇，並給予聘雇人員年終獎金，國防部以沒有法源為由拒絕李文忠的建議。

內部組群流傳1封以「我們所認識的李文忠執行長」為題的公開信表示，昨日李文忠以健康因素請辭。執行長期許能夠打造國防院成為國防安全「權威智庫」，致力優化員工待遇及提升學術研究水準，並從早到晚與所屬一起努力研修現行法規制度及推動專案研究。今看到李文忠妻子臉書貼文才知道，執行長下班後每夜香菸陪伴看資料到凌晨，在翌日上班後，又開始找人開會研討，鐵打的身體也會出現狀況。

信中指出，看到某些媒體有不公平的報導，他們有話要說：執行長工作要求嚴謹，經常開會對同仁不假辭色。但是對於同仁的照顧也是不餘遺力，針對國防院薪資結構不合理的地方，他做的第一動是大幅度調增基層員工的薪資結構，也放寬行政人員薪資上限，以符合外部勞動力市場行情，留住優秀人才。

信中表示，再舉兩個過年前發生的小故事，第一是李文忠過年前獲得年終工作獎金10萬元，但他將這10萬元轉發給其他10位同仁，相關稅金5000元還由他個人負擔；第二是臨時兼職人員的年終獎金，按現行人事管理制度規定沒有，李文忠卻早指示所有同仁都應獲發放年終獎金，但因報國防部尚未核定，仍不能發放；他本於照顧基層同仁，自己從他的銀行帳戶領出9萬多元，先轉發給臨時兼職人員，讓他們可以過一個好年。知道的同仁不多，許多事可以說明李文忠是一個好長官。

國防部 國防院 李文忠

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