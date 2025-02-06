無人機反制系統推動普遍不順 海軍逆風提出需求擬建案

海軍司令部今日針對「無人機反制系統」，公開徵求廠商提供參考資料，並提出系統須具備「能干擾及接管一、二級無人機，並可偵測到操作者位置」的高性能需求。但在陸、空軍皆已編列預算案採購，擬向國內採購相關系統下，購案執行卻面臨延宕。立委在預算凍結提案指出，陸軍去年編列此案預計今（2025）年完成，但已延後時程，空軍遙控無人機防禦系統計畫雖經實測達成部分功能，但仍面臨性能表現不穩、設備品質差異及實用性有限的問題，相關預算遭凍結。

包括國民黨立委陳永康、馬文君、徐巧芯等立委在2025年度預算案審查時提案指出，陸軍編列4億5666 萬2000元預算，計畫今（2025）年完成採購2套無人機反制系統，但今年度預算案卻調整為2026年採購3套；因此凍結相關預算合計4090萬元，要求陸軍說明。

但據了解，陸軍系統已由創未來科技公司得標，廠商允諾能於今（2025）年底完成部署。

立委同時針對空軍司令部採購的遙控無人機反制系統評估表示，系統計畫雖經實測達成部分功能，但仍面臨性能表現不穩、設備品質差異及實用性有限等質疑。且系統效能與國防需求間存在落差，測試條件未充分模擬實戰情境，可能導致系統在實際運用中未能發揮預期作用。也凍結10%預算求空軍說明。

海軍今天新提出的「無人機反制系統」系統，要求的性能計有須具有被動偵測雷達、干擾雷達及操作平台，可以平板或攜帶型電腦等易攜行裝置操作，並能干擾及接管1、2級無人機，並可偵測到操作者位置。而在城市環境中，能定位並切斷無人機控制及接管，並可預先輸入允許飛行的無人機序號，未經許可的無人機進入即觸發警報。