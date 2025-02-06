後備軍人射擊訓練營開放登記 全年度30梯次

後備指揮部公告，今年度「後備軍人步槍射擊訓練營」昨天已開放登記，相較去年的18梯次，今年則大幅增加至30梯次，並加入陸軍、海軍陸戰隊新訓旅協辦，首場4月16日在苗栗斗煥坪實施。

為強化後備戰力，國防部後備指揮部於2023年首次舉辦「後備軍人步槍射擊訓練營」，並於北、中、南、東各舉辦1梯次，開放退伍12年內的後備軍人參加，盼藉此找回射擊「手感」；去年則增加至18梯次，並擴及離島地區。

根據後備指揮部公告，今年後備軍人射擊訓練營已在昨天開始登記報名，今年則擴大至30梯次（4月至9月），且有別過往後備旅主辦，這次則加入陸軍、海軍陸戰隊等新訓旅協辦，訓練規模更甚以往，首場將於4月16日在斗煥坪靶場實施。

2023年的射擊，採用T-91步槍，使訓員依立、跪、臥姿依序進行25、75、175及300公尺，共67發子彈的射擊訓練；去年則使用T65K2步槍，並進行歸零射擊、175公尺，共48發的射擊，至於今年是否調整，尚無法得知。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲曾接受中央社訪問時表示，應可逐步提升射擊發數，並借鏡立陶宛，在軍方支持下評估成立射擊協會，在台灣成立民間靶場，讓民間所有人士參與報名，接受射擊訓練或體驗射擊，藉以跟官方實施的後備射擊訓練相輔相成，達到全社會防衛的目標。

前國防部全民防衛動員室（全民防衛動員署前身）主任、現任國防院學者韓岡明指出，若未來師資、訓能及預算充足，有餘力可在全台各鄉鎮成立「模擬館」，讓暫時無法接受實彈射擊複訓的後備軍人、乃至一般民眾，都能進行步槍、機槍，甚至短程飛彈使用方式等訓練，藉此擴大成效。