聯合戰備警巡又來 27共機8共艦出海、共機環島一周

共軍在農曆年後再次發動「聯合戰備警巡」，大批機艦出海擾台，國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現27架次中共軍機、6艘共艦、1艘公務船持續在台海周邊活動，並有疑似無人機再次環台繞島一周。

軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（5）日清晨到今（6）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中23架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時到深夜11時30分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計17架次在台海中線沿線活動，其中15架次曾在台海中線北端及南端跨越中線，進入我北部及西南空域，並有共機繞經東台灣環島一周。

同時，昨天下午1時35分至晚間7時，也曾發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計7架次進入我西南空域徘徊。

另外，昨天下午2時15分到晚間6時40分，發現中共輔戰機2架次在我方北部防空識別區邊緣徘徊，上午9時30分到11時15分在東北部外海則偵獲疑似自共艦起飛的直升機1架活動。