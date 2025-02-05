12共機7共艦出海 3枚空飄汽球現蹤北台灣

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方又在台灣本島周圍發現3枚高空氣球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時20分到下午1時10分為止，發現中共戰鬥機5架次在台海中線沿線活動，其中1架次曾在台海中線南端跨越中線，進入我西南空域活動。

另外，昨天上午10時30分至下午4時15分，也曾發現中共戰鬥機及輔戰機計7架次進入我西南空域徘徊。同時昨天上午7時55分到下午4時30分在台灣本島北部上空及西部外海發現3枚空飄汽球。